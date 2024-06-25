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號稱「世上最強準軍事組織」真主黨 美憂以色列鐵穹難擋彈襲

編譯中心╱綜合24日電
美國與以色列專家分析，真主黨不斷提升的飛彈能力及數量是以色列最棘手的問題。圖為以色列鐵穹飛彈防禦系統5月23日攔截真主黨自黎巴嫩發射的數枚火箭。(路透)
美國與以色列專家分析，真主黨不斷提升的飛彈能力及數量是以色列最棘手的問題。圖為以色列鐵穹飛彈防禦系統5月23日攔截真主黨自黎巴嫩發射的數枚火箭。(路透)

近來以色列和黎巴嫩武裝團體真主黨緊張關係白熱化，美國官員分析指出，以色列的鐵穹飛彈防禦系統（Iron Dome）恐怕扛不住真主黨密集飛彈攻擊。

英國衛報報導，若干美國官員上周評估以色列與真主黨對峙態勢，呼應了以色列和美國等專家近來分析，憂心雙方此次倘若全面開戰，戰情恐怕遠比2006年黎巴嫩戰爭（在以色列稱為「第二次黎巴嫩戰爭」）更加嚴峻，當時黎巴嫩在以色列狂轟濫炸下死傷無數。

真主黨是目前世界上最精銳的準軍事組織，並且從2006年開始大幅提升軍火能力，包括取得以色列最難抵擋的自殺無人機，還擁有反軍機飛彈能力，專家預估飛彈數量介於12萬到20萬之間。另外，真主黨領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）聲稱組織約有10萬名武裝人員，不過核心軍事人員大概只有三分之一，其中許多人在敘利亞擁有戰鬥經驗。

對以色列而言最棘手的應該是真主黨的飛彈規模及其作戰準則。

雖然真主黨絕大多數軍火庫存是數萬枚非導引飛彈（包含短程與遠程），但是從2006年至今，真主黨已獲取數百枚導引彈道飛彈，並且有能力從堅實掩體和移動發射器發動攻擊。

除此之外，真主黨愈來愈多且有效使用無人機，包含自殺無人機，這是以色列既有防空系統難以應付的武器。

以色列賴赫曼大學反恐研究所在以哈戰爭前不久完成一項長達三年研究指出，真主黨每天可發射多達3000枚飛彈、保持三周時間，主要目的就是迫使以色列防空系統崩潰。

而美國外交政策智庫戰略與國際研究中心（CSIS）最近評估真主黨火箭能力指出，偵查和摧毀真主黨火箭與導彈能力將是極其龐大的行動，真主黨可能利用遠程導彈攻擊以色列人口密集區，削弱以色列人對戰爭的支持。

專家認為，最嚴峻的挑戰是大量來襲導彈，專門設計成一波波發射，從而壓垮以色列防空系統。

目前以色列約有10個鐵穹電池，每個電池可供4座獨立發射器使用，每個電池都連接一套雷達系統，可偵測來襲飛彈。可是鐵穹與所有防空系統一樣受到物理限制，無法同時對付多個威脅。

真主黨不斷升級的飛彈能力已經對以色列民間恢復力造成威脅，也迫使以色列制訂因應戰爭爆發後的大規模傷亡應變計畫。

但是以色列的軍事和政治領導層是否完全掌握相關風險仍有待商榷。

另據以色列時報報導，一項電視民意調查顯示，愈來愈多的以色列人對總理內唐亞胡感到失望，轉而支持前總理班內特(Naftali Bennett)；此外，51% 的人不認為對哈瑪斯戰爭可以全面勝利，只有36%的人表示可以。

黎巴嫩真主黨200名戰士，曾在距以色列邊境約20公里的Aaramta行實彈演習。...
黎巴嫩真主黨200名戰士，曾在距以色列邊境約20公里的Aaramta行實彈演習。(路透)

以色列 哈瑪斯 彈道飛彈

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