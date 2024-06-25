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北韓空飄氣球驗出糞便寄生蟲 南韓揭開經濟慘狀

編譯中心╱綜合24日電
北韓又向南韓空飄穢物氣球，經南韓證實，裡面有被蓄意破壞的衣物。(取材自南韓聯合參謀總部)
北韓又向南韓空飄穢物氣球，經南韓證實，裡面有被蓄意破壞的衣物。(取材自南韓聯合參謀總部)

南韓軍方表示，北韓24日晚間再度向南韓施放疑似「垃圾氣球」。南韓統一部指近期的垃圾氣球發現人類糞便寄生蟲，還有被蓄意破壞的衣物。

韓聯社報導，南韓統一部聲明表示，根據對其中約70枚氣球內容物所做的分析，在氣球內的泥土裡檢查出「數種寄生蟲，如蛔蟲、鞭蟲和蟯蟲」。這很可能是因為北韓使用人類糞便而非化學肥料，以讓土壤變得更加肥沃。

不過統一部也稱，這些北韓氣球不會構成「土地汙染（或）傳染病風險」，因為氣球所帶來的泥土量不多。

統一部表示，北韓空飄來的垃圾氣球也透露當地悲慘的經濟狀況，從氣球內殘舊不堪的兒童衣物與其他破爛到幾乎解體的衣物狀況可見一斑，反金正恩的宣傳傳單，也被割爛裝入。

該部指出，空飄的垃圾中還發現被剪碎的領帶和牛仔外套等服裝類物品，經確認，這些物品是一間南韓公司在慈善計畫中捐贈的援助物資，這些衣服遭到刻意破壞，包括用刀畫破。

統一部官員表示，空飄垃圾氣球之舉看似是北韓為「對（空飄）傳單行動表達極度敵意，以及凸顯其對南韓抱持的敵對立場」。

此外，美國、日本、南韓三國24日舉行電話會議，討論近期北韓及俄羅斯關係動向後發聲明，強烈譴責北韓鮮持續向俄羅斯運送武器等加強俄北韓軍事合作的行為。聲明指這些武器交易將延長烏克蘭民眾的苦難，並違反多項聯合國安理會決議，威脅東北亞和歐洲的穩定。

至於北韓勞動黨中央軍事委員會副委員長朴正天同日演說，就美國鬆綁烏國用美供武器回擊在俄國境內向烏軍開火的俄國部隊限制及擴大對烏軍援，批評美國執政者如現在盲目地讓烏克蘭續向「反俄羅斯代理戰場衝鋒」，或招致與俄羅斯的全面軍事衝突，引發新世界大戰。

北韓 氣球 南韓

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