我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

公共衛生廳：加州出現全美首例罕見性傳染病

朝鮮半島情勢緊張 駐韓美軍罕見公開特種軍機

朝鮮半島情勢緊張 駐韓美軍罕見公開特種軍機

中央社／首爾24日專電
朝鮮半島緊張局勢近期快速升溫，俄羅斯總統普亭（圖）訪問北韓，與北韓領導人金正恩簽署包括軍事合作在內的全面戰略夥伴關係條約。 （新華社）
朝鮮半島緊張局勢近期快速升溫，俄羅斯總統普亭（圖）訪問北韓，與北韓領導人金正恩簽署包括軍事合作在內的全面戰略夥伴關係條約。 （新華社）

朝鮮半島緊張局勢升溫，駐韓美軍今天罕見公開用於特殊作戰的AC-130J幽靈騎士（Ghostrider）機型，展現穩固的韓美同盟與美軍對偕同朝鮮半島安保防禦承諾。

駐韓美軍今天在位於南韓京畿道平澤市的烏山基地公開展示AC-130J，說明美軍每年都會派遣相關人員駐在南韓進行日常訓練，確保AC-130J能在需要時隨時投入使用，「這些訓練讓我們確保維持能遏制敵方的防禦態勢，預防紛爭同時也帶來一定能勝利的信心」。

12日抵達烏山基地的AC-130J已參與韓美特種部隊及南韓空軍等軍方單位的聯合訓練，但駐韓美軍強調，這次在南韓部署AC-130J並非針對俄羅斯北韓近期行動。

AC-130J是由大型運輸機C-130J改造，用於作戰時進行陸上火力支援任務，機身左側裝載砲管，可搭載AGM-114地獄火飛彈、GBU-39小直徑炸彈等多種武器，並具有長時間飛行及空中補給油料能力，可在作戰區域上空長時間提供火力支援。

韓聯社報導，AC-130J預計在本週離開朝鮮半島，可能在此之前參與南韓與美日首次多域聯合軍演「自由刀刃」（Freedom Edge）。

朝鮮半島緊張局勢近期快速升溫，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）訪問北韓，與北韓領導人金正恩簽署包括軍事合作在內的全面戰略夥伴關係條約，引發南韓與美國、日本譴責，3國對北韓代表今天發布共同聲明，對俄朝強化軍事合作「表達最強烈的譴責」，美韓外交部次長通話也談及可能的相關武力挑釁因應方案。

同時，北韓今天透過官媒批評美軍航空母艦為參與自由刀刃軍演進入釜山港，將區域關係緊張原因歸諸於美韓「挑釁的嘗試」，警告不排除進行任何具壓倒性的新型示威。

南韓 北韓 俄羅斯

上一則

被俄滑翔炸彈轟翻 烏疾呼放寬美援武器打俄機場

下一則

俄國達吉斯坦恐攻多位槍手 含區長之子、格鬥選手涉案

延伸閱讀

中國怎麼看俄朝簽新協議？CNN：沉默背後可能保持警惕

中國怎麼看俄朝簽新協議？CNN：沉默背後可能保持警惕
北韓又施放垃圾氣球 南韓：內有人類排泄物寄生蟲

北韓又施放垃圾氣球 南韓：內有人類排泄物寄生蟲
南韓鋰電池工廠大火 罹難中國人增至19名

南韓鋰電池工廠大火 罹難中國人增至19名
俄若供平壤精密武器 南韓放話「援烏武器不設限」

俄若供平壤精密武器 南韓放話「援烏武器不設限」

熱門新聞

威廉王子（左2）近期壓力不小，凱特王妃掌鏡拍下老公與3子女在沙灘上快樂跳起來的瞬間。（取材自Ｘ平台）

凱特掌鏡 威廉與3孩沙灘牽手跳高高

2024-06-21 21:00
印度占星師庫馬爾。(擷自LinkedIn)

印度占星師預言第3次世界大戰爆發 明天就知道他準不準

2024-06-17 14:10
歌迷拍到威廉在泰勒絲演唱會上隨著歌曲「Shake It Off」手舞足蹈。(截取自X)

威廉帶孩子看泰勒絲演唱會手舞足蹈 曬跟天后自拍照

2024-06-22 12:24
網友發現日本老人在外型上相當講究，大讚「用心穿搭，優雅老去」。（取材自小紅書）

日本長者懂穿搭 網讚氣質又時髦、優雅老去、沒胖子

2024-06-23 02:00
英國53歲富豪布萊斯（David Thomas Blyth）11日在土耳其自家開槍射殺他的明星妻子維多利亞（Victoria Vera Blyth），並在犯案後自轟，獨留3名幼兒。（取材自X平台）

為了簡訊大吵 英富豪突掏槍射殺明星妻再自轟 獨留3幼兒

2024-06-19 04:56
南韓Aricell公司鋰電池工廠大火。（截自X@Volcaholic）

南韓鋰電池工廠大火 罹難中國人增至19名

2024-06-24 10:40

超人氣

更多 >
「墨雨雲間」結局「配角慘死」被罵翻… 靠甜蜜「番外篇」讓觀眾消氣

「墨雨雲間」結局「配角慘死」被罵翻… 靠甜蜜「番外篇」讓觀眾消氣
4度奪人妻…「墨雨雲間」王星越成「奪妻專業戶」 網笑：老王進化史

4度奪人妻…「墨雨雲間」王星越成「奪妻專業戶」 網笑：老王進化史
現場直擊╱泰勒絲演唱會男友首同台 公主抱全場尖叫

現場直擊╱泰勒絲演唱會男友首同台 公主抱全場尖叫
習近平「國師」預言世界大戰恐爆發：美國正將戰爭引向亞太

習近平「國師」預言世界大戰恐爆發：美國正將戰爭引向亞太
南韓鋰電池工廠大火 罹難中國人增至19名

南韓鋰電池工廠大火 罹難中國人增至19名