朝鮮半島情勢緊張 駐韓美軍罕見公開特種軍機

朝鮮半島緊張局勢近期快速升溫，俄羅斯總統普亭（圖）訪問北韓，與北韓領導人金正恩簽署包括軍事合作在內的全面戰略夥伴關係條約。 （新華社）

朝鮮半島緊張局勢升溫，駐韓美軍今天罕見公開用於特殊作戰的AC-130J幽靈騎士（Ghostrider）機型，展現穩固的韓美同盟與美軍對偕同朝鮮半島安保防禦承諾。

駐韓美軍今天在位於南韓 京畿道平澤市的烏山基地公開展示AC-130J，說明美軍每年都會派遣相關人員駐在南韓進行日常訓練，確保AC-130J能在需要時隨時投入使用，「這些訓練讓我們確保維持能遏制敵方的防禦態勢，預防紛爭同時也帶來一定能勝利的信心」。

12日抵達烏山基地的AC-130J已參與韓美特種部隊及南韓空軍等軍方單位的聯合訓練，但駐韓美軍強調，這次在南韓部署AC-130J並非針對俄羅斯 與北韓 近期行動。

AC-130J是由大型運輸機C-130J改造，用於作戰時進行陸上火力支援任務，機身左側裝載砲管，可搭載AGM-114地獄火飛彈、GBU-39小直徑炸彈等多種武器，並具有長時間飛行及空中補給油料能力，可在作戰區域上空長時間提供火力支援。

韓聯社報導，AC-130J預計在本週離開朝鮮半島，可能在此之前參與南韓與美日首次多域聯合軍演「自由刀刃」（Freedom Edge）。

朝鮮半島緊張局勢近期快速升溫，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）訪問北韓，與北韓領導人金正恩簽署包括軍事合作在內的全面戰略夥伴關係條約，引發南韓與美國、日本譴責，3國對北韓代表今天發布共同聲明，對俄朝強化軍事合作「表達最強烈的譴責」，美韓外交部次長通話也談及可能的相關武力挑釁因應方案。

同時，北韓今天透過官媒批評美軍航空母艦為參與自由刀刃軍演進入釜山港，將區域關係緊張原因歸諸於美韓「挑釁的嘗試」，警告不排除進行任何具壓倒性的新型示威。