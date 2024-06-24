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南韓鋰電池工廠驚傳大火 現場尋獲20具遺體

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南韓鋰電池工廠驚傳大火 現場尋獲20具遺體

編譯盧思綸／即時報導
南韓電池工廠24日上午驚爆大火，現場尋獲20具遺體。（路透）
南韓電池工廠24日上午驚爆大火，現場尋獲20具遺體。（路透）

韓聯社報導，南韓一家電池工廠24日上午驚爆大火，現場尋獲20具遺體。目前根據消防人員說法，至少造成一名工人死亡、六人受傷，及21人下落不明。

路透也報導，南韓內政部證實消息，Aricell公司在京畿道華城市的鋰電池工廠24日上午10時30分傳出火警。南韓消防部門指出，截至當天下午稍早，他們仍在進行滅火工作。電視畫面顯示，工廠仍被大火焚燒，且不斷發生小規模爆炸、火花四濺。

相關單位表示，罹難的工人心跳停止後被送往醫院，傷者中有兩人受重傷、其餘四人輕傷，據信至少還有21人被困在工廠內且失去聯繫，當局憂心會有更多傷亡。死者為60多歲的男性，在第三棟樓第二層被發現，其餘受傷人員為30～60歲的男性，死傷者均為南韓人。

韓聯社指出，這間鋰電池工廠起火原因尚不明，由於鋰電池燃燒很難以傳統的滅火方法處理，據稱消防人員很難完全撲滅大火。該廠區共有11棟樓，此次火災發生在第三棟樓的第二層。當時第三棟樓共有67名員工作業，1層和2層分別有15人和52人，據稱廠內至少有3萬5000個電池。

一名從工廠二樓逃出來的目擊者告訴消防部門，火災發生時，一個電池組發生爆炸性燃燒。消防部門也表示，隨著工廠內部電池組不斷爆炸，火勢迅速蔓延，使搜救隊員難以進入工廠內部搜尋。

南韓政府當天下午也召開中央災害安全對策本部緊急會議，總統尹錫悅也指示全力救災。

南韓 內政部

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