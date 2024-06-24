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有人持槍狂奔 澳洲商場騷亂 疏散時有人受傷

編譯羅方妤／綜合23日電

澳洲廣播公司（ABC News）報導，澳洲南澳大利亞省阿得雷德（Adelaide）最大購物中心「威斯特菲爾德馬里恩購物中心」（Westfield Marion Shopping Centre）當地時間23日下午驚傳有人持武器狂奔。購物中心當時隨即發布警報，及疏散民眾並封鎖購物中心，現場有數人在疏散過程中受輕傷。

警方表示，這起驚魂事件的起因可能是兩群年輕男性在鬥毆，但尚未找到涉案人士。他們也呼籲這些年輕男性出面自首。

南澳大利亞省警局助理局長杜瓦爾（Scott Duval）表示，有通報稱一些涉案者持有伸縮警棍等武器後，購物中心管理層發布疏散警報。現場數十名顧客嚇得四處逃竄，場面相當驚險。

杜瓦爾說，警方徹底搜查購物中心後並未發現涉案群眾，但社區已經沒有正在發生的威脅，相關人員已經可以安全地清理購物中心。

杜瓦爾說：「我想說的是，可以清楚看到這並非隨機攻擊。男孩們似乎認識彼此，但顯然我們仍處於調查初步階段。這起事件確實涉及有三名男孩接近另一群男孩。目前我們還不清楚他們的意圖，但容我強調，這似乎不是隨機攻擊。」

警方說，男孩間的爭執並未造成任何人受傷，但據信有兩人在疏散過程中受傷。杜瓦爾說：「我鼓勵這些男孩向警方自首。或許他們無意讓這種狀況發生，但他們需要知道自己的行為所造成的後果。」

「南澳大利亞省救護車服務」（SAAS）告訴ABC News，醫護人員正治療兩名受了輕傷的患者，患者沒有生命危險，其中一位是名肩膀受傷的70多歲女子，另一名患者則是膝蓋受傷。

另一方面，購物中心發言人表示，購物中心明天會恢復正常營業。

X影片連結：https://x.com/10NewsFirstAdl/status/1804779633470308462?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1804779633470308462%7Ctwgr%5E156749bd18ba2447abf26d52c59f909024e77a3a%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.ebc.net.tw%2Fnews%2Fworld%2F427690

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