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國會大選 馬克宏「豪賭」恐再敗 還遭轟把法國推向瀕臨脫歐

編譯陳律安、茅毅、羅方妤／綜合23日電
法國總統馬克宏決定改選國會，學者認為這場政治豪賭的「風險很大」。（路透）
法國總統馬克宏決定改選國會，學者認為這場政治豪賭的「風險很大」。（路透）

法國總統馬克宏10日宣布解散國會下議院國民議會改選，其首輪選舉預定30日舉行；根據多項民調顯示，馬克宏優勢不再，可能繼歐洲議會選舉慘輸極右派領袖瑪蘅．雷朋的政黨後，這次「政治豪賭」再次吞敗。

彭博資訊23日引述法國民調機構Odoxa最新民調報導，三成三選民支持極右派的國民聯盟（RN）；左翼的新人民陣線以二成八支持率居次；中間派的「同在」聯盟則以一成九排第三，該聯盟以馬克宏的復興黨為首。

該報導引述的另兩家民調機構「Opinionway與Vae Solis」及「易普索」最新民調，也呈現同樣排序。左派的法國前總統歐蘭德這次也參選國民議會議員，他22日在其老家克瑞茲省競選活動直言，馬克宏優勢不再。

另據路透20日引述的三份民調，包括法國公眾意見機構（IFOP）、美國「哈里斯互動」和Opinionway，也是同樣趨勢，即RN、新人民陣線、同在分居第一、二、三名。

而易普索19日、20日替英國金融時報所做民調顯示，二成五受訪者認為，主張民族主義和反移民的RN能做出正確的經濟決策，高於新人民陣線及同在。在改善生活水準、降低通膨與失業率、減稅及減少財政赤字與國債上，受訪者對RN的信心也較高。

馬克宏競選團隊採取將RN和新人民陣線打成一旦讓它們當家，將恣意揮霍納稅人血汗錢的策略。但前述數據證實該團隊的擔憂，即在試過各種選擇後，法國選民願給RN一個機會。

另一方面，歐盟方英國脫歐談判代表、前法國外交部長巴尼耶（Michel Barnier）聲稱，馬克宏將法國推向瀕臨「脫歐」（Frexit）時刻。他接受英國每日電訊報採訪時說：「我很遺憾我的國家沒有聽進這項警告……也就是關於移民、安全、國家權威，及尊重和發展國家最貧困地區。」

他在自己的回憶錄第一章就警告，如果不從英國脫歐汲取教訓，其他國家也可能退出歐盟。巴尼耶在卸下歐盟方英國脫歐談判代表一職後不久，就送了一本這本回憶錄給馬克宏；但三年過後，他認為馬克宏未能聽從他的警告。

此外，巴黎政治學院學者魯班說，馬克宏決定改選國會，可能使他淪為與極右派的國民聯盟「左右共治」。巴尼耶也說，這場政治豪賭的「風險很大」，並稱「必須非常小心法國可能發生的事，如雷朋選舉勝利和極右派拿下絕對多數」。

馬克宏 民調 脫歐

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