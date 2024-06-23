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以色列總理：拉法激烈戰鬥將告終 以哈戰爭未結束

中央社／耶路撒冷23日綜合外電報導
以色列總理內唐亞胡。(歐新社)
以色列總理內唐亞胡。(歐新社)

以色列總理內唐亞胡今天說，以國軍隊與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊（Gaza Strip）南部拉法市（Rafah）的激戰將告終，但這不代表戰爭就要結束。

內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）接受以色列當地電視台專訪，他表示：「針對哈瑪斯的激烈戰鬥即將告終。」

他還說：「這並不代表戰爭就要結束，但激烈的戰鬥即將在拉法告終。」

內唐亞胡指出：「激烈戰鬥的階段結束後，我們將能向北部地區重新部署一些部隊，我們會這麼做的。主要是出於防禦目的，同時也是為了讓（流離失所）居民回家。」

他也提到：「目標是救回被綁走的人質，並剷除加薩走廊的哈瑪斯政權。」

但美國政府官員對以色列徹底消滅哈瑪斯的目標表達懷疑態度，以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）也於19日表示，哈瑪斯是一種意識形態，「我們無法消滅意識形態」。

哈瑪斯於去年10月7日襲擊以色列南部，法新社根據以色列官方資料做出統計，當時襲擊造成1194人死亡，其中大部分是平民。

以色列遭受攻擊後，旋即針對加薩走廊展開報復攻勢，加薩走廊衛生當局指出，迄今當地已有至少3萬7598人喪命，其中大多數也是平民。

以色列 哈瑪斯 加薩

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