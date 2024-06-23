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大韓航空驟降「驚魂半小時」 返台旅客餘悸猶存：短期不敢搭飛機

記者黃寅／台中即時報導
女乘客在社群軟體還原當時機艙內狀況，情緒明顯受到影響。 （取材自當事人IG）
女乘客在社群軟體還原當時機艙內狀況，情緒明顯受到影響。 （取材自當事人IG）

大韓航空一架仁川飛往台中班機22日起飛後50分鐘出現「壓力系統異常」警示，隨後緊急返回仁川機場。據了解，機上載有125名乘客，15名乘客出現耳膜疼痛，迫降後有13人被緊急送醫，幸未傳出嚴重傷亡。班機23日中午返抵台中機場，許多遊客餘悸猶存，直呼「嚇死了，暫時不敢再搭（飛機）了。」

一名台籍女乘客在網路上分享當下心情說「比雲霄飛車G5的離心力感還要可怕」、「活著真好」；從她上傳影片中，可以看到機上氧氣面罩全都掉下來，所幸在機組人員的幫助下，乘客最終安全抵達地面。

班機23日中午返抵台中國際機場，有妻女獻花迎接歷劫歸來的丈夫。到南韓出差的曾姓男子說，當時班機驟降，氧氣罩全掉下來，他的心裡很慌，很擔心過不了那關；幸好有驚無險，回台看到妻女接機，恍如隔世，非常開心。另有女乘客說，當時機艙裡很悶，急速下降還上下晃，下機時有人送醫院。

一名從台中嫁到南韓的許小姐回憶說，當時飛機一直在空中盤旋，看到空服員安靜坐在位置上時，覺得氣氛不太對。當飛機往下降時，她跟女兒緊急戴上氧氣罩，約經歷半小時，機長才廣播說技術問題已解決，但頭和耳朵都爆痛，沒有辦法忍受，兩個女兒也哭了。

對於歷劫歸來，返台旅客都說能平安回來很幸運，但短期內若要再搭機，心裡還是怕怕的。

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