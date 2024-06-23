歷史恐重演？歐盟方英國脫歐談判代表：馬克宏將法國推向瀕臨脫歐

法國總統馬克宏。（路透）

歐盟 方英國脫歐 談判代表、前法國外交部長巴尼耶（Michel Barnier）聲稱，法國總統馬克宏 將法國推向瀕臨「脫歐」（Frexit）時刻。他接受英國每日電訊報採訪時說：「我很遺憾我的國家沒有聽進這項警告……也就是關於移民、安全、國家權威，及尊重和發展國家最貧困地區。」

巴尼耶也是法國著名親歐盟保守派人士。他在自己的回憶錄第一章就警告，如果不從英國脫歐汲取教訓，其他國家也可能退出歐盟。巴尼耶在卸下歐盟方英國脫歐談判代表一職後不久，就送了一本這本回憶錄給馬克宏。但三年過後，他認為馬克宏未能聽從他的警告。

巴尼耶補充：「回憶錄第一章正是本著法國可能發生這種事的心境寫的。我堅信，我們必須高度關注並非常尊重一些非常貧困地區的民眾的想法。這就是在英國的狀況，解釋了脫歐投票的大部分情況，我認為法國的情況可能也一樣。」

法國總統馬克宏在歐洲議會選舉慘輸極右派領袖瑪蘅．雷朋的政黨後，9日意外做出政治豪賭解散國會，並將在本月稍晚舉行改選。巴黎政治學院學者魯班說，馬克宏決定改選國會，可能使他淪為與極右派的國民聯盟「左右共治」。巴尼耶也說，這場政治豪賭的「風險很大」，並稱「必須非常小心法國可能發生的事，如雷朋選舉勝利和極右派拿下絕對多數」。

雷朋近年一直試圖淡化其反歐盟的「法國脫歐」言論，計畫使自己更被法國選民接受。巴尼耶表示：「我不認為雷朋和國民聯盟黨魁巴德拉改變心意。他們仍然反歐洲。」

巴尼耶說：「我記得雷朋在英國脫歐公投當晚說的第一句話。」

雷朋讚揚英國選民將他們自己從「歐洲奴役」中解放，並稱公投結果是「自柏林圍牆倒塌以來最重要的時刻」。巴尼耶表示：「我從未聽說雷朋對於說了這句話感到後悔，或者覺得自己錯了。」