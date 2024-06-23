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印度打西藏牌？美訪團會達賴喇嘛 學者喊向中釋放1訊息：相互尊重敏感事務

中央社／新德里23日專電
印度媒體及學者認為，美國眾議院訪團前來會見西藏精神領袖達賴喇嘛，顯然獲得印度政府首肯，印度此舉目的在向中國釋放訊息。圖為達賴喇嘛在達蘭薩拉的住所舉行會議期間，向包括美國前眾議院議長裴洛西在內的美國資深議員發表演說。（歐新社）
印度媒體及學者認為，美國眾議院訪團前來會見西藏精神領袖達賴喇嘛，顯然獲得印度政府首肯，印度此舉目的在向中國釋放訊息。圖為達賴喇嘛在達蘭薩拉的住所舉行會議期間，向包括美國前眾議院議長裴洛西在內的美國資深議員發表演說。（歐新社）

印度媒體及學者認為，美國眾議院訪團前來會見西藏精神領袖達賴喇嘛，顯然獲得印度政府首肯，印度此舉目的在向中國釋放訊息：雙方應在各自敏感事務上相互尊重。

美國眾議院一支由外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）和前議長裴洛西（Nancy Pelosi）率領的跨黨派訪問團，19日在印度北部山城達蘭薩拉（Dharamsala）會見達賴喇嘛，支持藏人自決。

中國政府表示，反對任何國家與達賴喇嘛接觸，並稱透過顛覆西藏來打壓中國的嘗試不會成功。

印度媒體「第一郵報」（Firstpost）22日報導，美國眾議院訪團拜會達賴喇嘛後，又到德里拜會印度總理莫迪（Narendra Modi）和外交部長、國安顧問等官員，顯見美國訪團此次達蘭薩拉之行，獲得新德里首肯。

這篇題為「為何印度對中國的西藏牌打得更大力而且更有效」的報導稱，印度要告訴中國，如果北京不尊重新德里在乎的事，那麼新德里同樣不會尊重北京在乎的事。

報導引述印度學者辛赫（Tej Pratap Singh）說，新德里2003年接受北京的「一個中國」政策，莫迪政府上任之初也避免與流亡藏人和台灣有頻繁接觸。然而，北京並未投桃報李，反而增強在印中邊界施壓、干涉克什米爾（Kashmir）事務。

報導說，直到2020年中國侵犯拉達克（Ladakh）和錫金（Sikkim），莫迪政府才強硬起來，公開承認成員包括流亡藏人的特別邊防部隊（SFF）的存在、協助達賴喇嘛造訪中國聲索主權的印度邊界地區，莫迪本人開始每年祝賀達賴喇嘛生日，也更頻繁地與台灣接觸。

報導引述另一位印度學者克瓦拉瑪尼（Manoj Kewalramani）說，這次美國眾議院訪團會見達賴喇嘛，就是要給外國政府與所謂「西藏分離分子」接觸的機會，三方聯手向北京釋放訊息。

根據藏人行政中央的網站，達賴喇嘛21日赴美接受膝蓋手術。觀察人士認為，若不是為了釋放訊息，美國眾議員們大可直接在美國與達賴喇嘛見面。

克瓦拉瑪尼認為，即使印度自2020年開始調整對中政策，但仍不談新疆、對台灣態度依然謹慎，顯見印度對中國的行動還是先經過精心算計。但這次允許美國眾議院訪團會見達賴喇嘛，意味著印度對中國開始採取更高風險的做法。

報導引述辛赫的話總結，印度在對中國政策上一向處於被動地位，但近來的反應方式逐漸犀利，希望未來可以化被動為主動，因為若想取得回報，就必須承擔主動性政策帶來的風險。

另一方面，印度尼赫魯大學中國研究教授謝鋼（Srikanth Kondapalli）今天在印度「德干前鋒報」（Deccan Herald）發表評論指出，中國對台灣海峽、南海以及印度邊境的侵犯，導致相關國家的反抗，早已為自己帶來風暴。

謝鋼補充，但中國在邊界地區持續為印度製造巨大壓力，影響了莫迪政府如何看待西藏問題，結果就是中國又在西藏為自己開闢一條「戰線」。

美國、印度與流亡藏人的訊息釋放，是在上海合作組織（SCO）預定7月初在哈薩克首都阿斯塔納（Astana）舉行高峰會之際，莫迪與中國國家主席習近平屆時有可能碰面。

印度 達賴喇嘛 眾議院

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