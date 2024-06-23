真主黨若全面開戰 美保證挺以 聯國憂黎巴嫩淪另個加薩

黎以邊境升溫，以色列北部邊境城鎮遭到真主黨砲擊，房屋之間冒出大火和黑煙。（美聯社）

美國有線電視新聞網21日引述一位政府高官報導，幾位美國高官上周向訪問華府的一支以色列 最高官員代表團保證，若以色列和伊朗支持的黎巴嫩武裝團體真主黨在以北邊界全面開戰，拜登 政府充分準備好支持盟友以色列。聯合國秘書長古特瑞斯21日則警告，絕不能讓以、真雙方的越境敵對行動，使黎巴嫩淪為另一個加薩 。

近幾周來，以、真間的越境攻擊增加，加劇對中東恐爆發另一場全面衝突的擔憂，以色列總理內唐亞胡5日揚言，以軍已準備好在以、黎接壤的邊境地區，遂行「非常激烈的作戰」；以軍對黎巴嫩的行動計畫也已獲批准生效。

包括以色列戰略事務部長德默爾和國安顧問哈尼比在內的以色列最高官員，上周在華府與白宮國安顧問蘇利文、國務卿布林肯和美國中東特使麥格克等拜登政府官員開一連串會議。消息人士指稱，他們商討廣泛議題，包括黎南與以北邊界情勢、伊朗、停火和人質談判。

前述政府高官提到，當討論真主黨問題時，美國官員上周表明，拜登政府將提供以色列所需的安全協助，但對真主黨做出的挑釁，美軍將不會派出地面部隊。

拜登政府已屢屢表示，不希望看到以北前線發生另一場戰爭，呼籲透過外交舒緩緊張。上周美國總統特使霍克斯坦就被派往中東。

但在以哈戰爭未停火下，真主黨仍持續越境潛入以色列，美國官員對該地區爆發全面衝突提高戒備。一旦真主黨大舉擴大攻擊以色列的規模，造成以色列人喪生，美國官員預料以方將全力報復。

美國官員很擔憂，若以、真全面開打，真主黨可能使以北的防空系統癱瘓，包括以色列自豪的鐵穹系統。這將使美國對以色列的全力支持變得更至關重要。

另一方面，以軍21日猛轟加薩南部的拉法市（Rafah）及加薩其他地區，與哈瑪斯在城鎮內近戰造成至少45名巴勒斯坦人喪生。路透報導，以軍戰車強行突入拉法市的西側與北側，且已攻奪拉法的東、南側與市中心。

以軍戰機、戰車與沿岸的船艦齊開火，導致更多人逃出拉法；幾個月前，有100多萬名流離失所者逃到拉法避難，其中大多數人現再度被迫遷徙。

加薩衛生部表示，在拉法西側的馬瓦希（Mawasi），至少有25名巴勒斯坦人喪命，另有50人受傷。巴勒斯坦人表示，一枚以軍戰車砲彈擊中流離失所家庭所居住的帳篷。

以軍表示正調查這起事件，並表示「初步調查顯示，沒有跡象指出以色列國防軍（IDF）在馬瓦希的人道收容區發動攻擊」。

此外，在以色列軍方於加薩走廊（Gaza Strip）加強攻擊之際，紅十字國際委員會（ICRC）表示，設在加薩的辦公室21日在砲擊中受損，並導致22人喪命。