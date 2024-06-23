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租金10年飆近7成 巴塞隆納禁短租客

編譯徐榆涵／綜合22日電
西班牙旅遊勝地巴塞隆納，計畫2028年起禁止將住宅出租給遊客，以抑制不斷飆漲的住房成本。（路透）
西班牙旅遊勝地巴塞隆納，計畫2028年起禁止將住宅出租給遊客，以抑制不斷飆漲的住房成本。（路透）

西班牙旅遊勝地巴塞隆納短租旺盛，促使租金在過去10年上升近7成，當地計畫2028年起禁止將住宅出租給遊客，以抑制不斷飆漲的住房成本。

巴塞隆納市長科博尼（Jaume Collboni）21日宣布，目前有1萬101間公寓獲准短期出租，但從2028年11月起，停止發放新的短期出租許可證，即所有住宅都不得短租給遊客，也將取消當地目前批准的約1萬套住宅短租許可證。

科博尼指，巴塞隆納是西班牙接待最多外國遊客的城市，短租旺盛促使租金在過去10年上升近7成，房價亦升近4成，住房成本高漲已成為當地最大問題。

他說：「（居民）難以獲得住房，且遊客人滿為患的負面影響顯而易見之際，這個城市不能允許數量如此龐大的公寓用於旅宿活動。」並強調，這意味著如果沒有遇到困難，現在他們所謂的觀光公寓「2029年起將從巴塞隆納消失」。

數個地方團體呼籲在7月6日上街示威，抗議口號是：「夠了！讓我們停止觀光業！」

加納利群島（Canary Islands）、馬約卡島（Mallorca）主要城市帕爾馬（Palma）等其他西班牙觀光勝地，近幾個月也舉行了類似的示威活動，如今巴塞隆納即將跟進。

除了巴塞羅那，歐洲多個城市，包括葡萄牙里斯本和德國柏林都已宣布限制短期租賃。

觀光 租金 德國

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