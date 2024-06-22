巴塞隆納擬2028年底起禁遊客短租 遏止房價租金飆漲

巴塞隆納計劃於2028年底開始全面禁止向遊客短期出租公寓。圖為1名男子在巴塞隆納1棟公寓外懸掛抗議布條，上頭寫著「不要再有觀光公寓」。（路透）

西班牙的巴塞隆納是最多遊客造訪的歐洲城市之一，巴塞隆納當局21日宣布，計劃於2028年底開始全面禁止向遊客短期出租公寓，以緩解當地住房短缺問題。

法新社報導，巴塞隆納左派市長科博尼（Jaume Collboni）在記者會指出，目前有1萬101間公寓獲准短期出租，然而其短租許可將於2028年11月到期，屆時當局不會再更新相關許可。

科博尼說：「（居民）難以獲得住房，且遊客人滿為患的負面影響顯而易見之際，這個城市不能允許數量如此龐大的公寓用於旅宿活動。」

他強調，這意味著如果沒有遇到困難，現在他們所謂的觀光 公寓「2029年起將從巴塞隆納消失」。

柏林、巴黎和巴塞隆納等城市當局提到，提供給遊客的共享房屋網站，使當地人難以長期租賃公寓，並推高市場上其餘房屋的價格。

根據科博尼，巴塞隆納的短租熱潮促使當地租金 在過去10年上漲68%，購屋成本也提高了38%。

數個地方團體呼籲在7月6日上街示威，抗議口號是：「夠了！讓我們停止觀光業！」

加納利群島（Canary Islands）、馬約卡島（Mallorca）主要城市帕爾馬（Palma）等其他西班牙觀光勝地，近幾個月也舉行了類似的示威活動，如今巴塞隆納即將跟進。