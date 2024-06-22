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日本自民黨茂木派議員發難 籲首相岸田文雄勿連任總裁

中央社／東京22日綜合外電報導
日本首相岸田文雄。（路透）
日本首相岸田文雄。（路透）

日本自民黨內茂木派成員、眾議員東國幹今天公開發難，要求首相岸田文雄勿參選連任9月將舉行的自民黨總裁（黨主席）選舉，「希望（岸田）擔任開啟自民黨新頁的橋梁角色」。

岸田2021年9月底當選自民黨第27任總裁，3年任期到今年9月屆滿，自民黨在此之前將舉行總裁選舉。由於自民黨在參議院及眾議院掌握多數席次，其總裁通常都會在國會的首相指名選舉中獲指名為首相，連任總裁可說意謂著連任首相。

日本放送協會（NHK）報導，日本國會本會期原訂6月23日結束，但21日已事實上休會，政壇焦點從國會審議轉到預計9月舉行的自民黨總裁選舉。

共同社報導，東國幹是北海道第6選區選出的眾議員，今天在北海道旭川市一場黨內會議致詞時，要求岸田不要出馬角逐總裁連任。

面對岸田政府處理自民黨內派閥「小金庫」事件的作為招致批評，東國幹說，「我回顧過去一年，希望（岸田）千萬不要輕率地說要連任等話語，而是擔任開啟自民黨新頁的橋梁角色」。

東國幹是當選一屆眾議員的「年輕議員」，談到總裁選舉時說「有必要對外展示自民黨內人才濟濟。為了挽回民眾信賴，我們需要一個新的開始」。

富士新聞網報導，東國幹也特別提到是「個人看法」。

被視為「後岸田時代」可能接班人選之一的自民黨幹事長茂木敏充，今天也出席這場會議，雖然他在東國幹之後上台演講，但沒有談到總裁選舉。茂木是已轉變成「政策團體」的茂木派會長。

根據時事通信社6月13日公布最新民調，岸田內閣支持率已跌至16.4%，再寫自民黨從2012年重返執政以來新低紀錄。

眾議員 日本 岸田文雄

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