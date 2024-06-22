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紅十字國際委員會加薩辦公室遭砲擊波及 釀22死

中央社／日內瓦21日綜合外電報導
以色列軍方強攻加薩走廊。（新華社）
以色列軍方強攻加薩走廊。（新華社）

以色列軍方於加薩走廊（Gaza Strip）加強攻擊之際，紅十字國際委員會（ICRC）表示，設在加薩的辦公室21日在砲擊中受損，並導致22人喪命。

法新社報導，以色列與伊朗支持的武裝團體「真主黨」（Hezbollah）在黎巴嫩邊境交火，數週以來漸趨激烈，令人擔心戰火擴大。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）21日說，絕不能讓跨境敵對行動把黎巴嫩變成「另一個加薩」，這恐怕會引發「超乎想像」的災難。

以色列正加緊空襲加薩走廊，加薩市一所醫院已通報至少30人喪命。

紅十字國際委員會說，在加薩辦公室附近遭「大口徑砲彈」轟炸後，已有22具遺體和45名傷者被送到紅十字野戰醫院，當時辦公室周圍有一片帳篷區，裡面住著流離失所的群眾。

紅十字國際委員會在社群平台X上寫道：「在人道設施附近危險地開火，是讓平民與提供人道援助的人陷入生命危險。」

巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）治下的加薩衛生部將這波砲擊歸咎於以色列，指稱有25人喪命、50人受傷，地點在紅十字國際委員會辦公室附近的馬瓦希（Al-Mawasi）地區，距離拉法（Rafah）不遠。

以色列國防軍發言人沒有承認涉及此事，僅說「正在檢視」情況。

加薩 以色列 伊朗

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