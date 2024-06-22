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緩解美中競爭風險 東南亞搶入金磚國家

編譯中心／綜合21日電
在美中競爭日益激烈的情況下，泰國已經正式申請加入金磚國家。（取材自環球網）
在美中競爭日益激烈的情況下，泰國已經正式申請加入金磚國家。（取材自環球網）

中國大陸與俄羅斯領導人過去一周相繼出訪東南亞，期間此區國家紛紛表達渴望加入「金磚國家」（Brics）的意願。彭博資訊報導，在美中競爭日益激烈的情況下，對於想要緩解風險的國家而言，加入金磚是一種方式。東南亞許多國家經濟上依賴與中國的貿易，但同時也擁護華盛頓在安保和投資方面的功能。

馬來西亞總理安華在大陸總理李強訪問前接受陸媒採訪，宣告加入金磚國家的意圖。泰國上個月也宣布希望申請加入金磚國家，「是泰國一直以來渴望參與的一個南南合作框架」。

然而，成為金磚國家的一員也是表達對以美國為首的國際秩序和重要機制沮喪之情的一種方式，例如世界銀行、國際貨幣基金（IMF）等國際機構，依然在西方強國的牢牢掌握之下。

前大馬外長阿布杜拉受訪時表示，「我們當中的一些人，認為我們需要為不公平的國際金融和經濟架構尋找解決方案」，「金磚很可能是發揮一定制衡作用的途徑之一。」

多年來只有五個成員的金磚，今年1月迎來了伊朗、阿聯、衣索比亞和埃及等國，主要是中國試圖提升國際影響力所推動的成果。而增添新成員的趨勢仍在持續。

美國前國務院負責東亞事務的前首席副助理國務卿馬夏爾表示，「華盛頓不喜歡金磚，這不是什麼秘密，尤其是其成員包括伊朗和俄羅斯」。

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