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杜拜20年成長奇蹟 阿聯蟬聯全球富人最愛移民國

編譯中心／綜合21日電
阿聯是吸引全球富人前往移民置產的第一大磁石；圖為阿聯人口最多的城市杜拜，遠眺哈里發塔。（路透）
阿聯是吸引全球富人前往移民置產的第一大磁石；圖為阿聯人口最多的城市杜拜，遠眺哈里發塔。（路透）

說到阿拉伯聯合大公國，可能會想到杜拜的七星級帆船飯店（Burj al-Arab）和163層的哈里發塔（Burj Khalifa）。此外，阿聯也是吸引全球富人前往移民置產的第一大磁石。

據中央社引述阿聯「國家報」（The National News）報導，英國恒理環球顧問事務所有限公司（Henley & Partners）的「2024年恒理私人財富移民報告」指出，阿聯連續第3年贏得領先各國的「財富磁石」名號，意思是移居國外的高淨值人士（HNWI）想遷居的首選之地。

阿拉伯聯合大公國（阿聯）是由杜拜、阿布達比、沙迦、阿吉曼、富吉拉、歐姆古溫和拉斯海瑪7邦合組的君主制聯邦國家。根據聯合國統計數據，在2024年近1000萬人口中，將近90%是外來人口。

恒理環球顧問執行長史蒂芬（Juerg Steffen）表示，阿聯擁有的「零個人所得稅」、「黃金簽證」（允許投資者透過投資公共投資基金或房地產來取得阿聯長期居留權）、「頂級奢華生活環境」和「戰略位置」（擁有12個海港和39個機場，是來往歐亞非洲之間的中東航空中樞）等條件，都是極受富人歡迎的優勢組合。因此，阿聯今年連續第3年成為吸引全球財富的第一大磁石。報告中的富人是指擁有100萬美元以上可供投資的流動資金者。

根據報告，中國將是富人流出最多國，預計今年會有高達1萬5200名高淨值人士將財富移出中國。其次是英國，預計有9500人。報告說，這現象可說史無前例。

為世界頂級豪宅提供行銷服務的英國房地產公司Beauchamp Estates總監卡拉斯奇（Rosy Khalastchy）說：「倫敦、曼哈頓、巴黎和柏林等城市已發展200多年。相比之下，杜拜在短短20年內就達到相同的成長水準。發展速度令人矚目。」

卡拉斯奇說：「現在許多富人客戶只詢問5個地點的豪宅房產。第一是阿聯杜拜，接著是英國倫敦、印度孟買、法國南部，以及美國洛杉磯或邁阿密。客戶過去可能會先詢問巴黎，但現在已被杜拜的度假別墅取代。」

杜拜的蓬勃發展也使生活成本高昂。根據調查，杜拜是中東阿拉伯地區居住成本最高的地方（全球排名為18，以色列特拉維夫為第8），也是去年全球主要城市中租金成長最快的城市。

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