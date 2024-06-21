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英首相蘇納克護衛涉賭 下注大選日期被捕

編譯中心／綜合21日電

英國廣播公司（BBC）報導，英國執政黨保守黨黨魁、首相蘇納克的一名近身護衛警官因為涉嫌賭博、就國會大選舉行日期下注，而於17日遭逮捕。

英國「博弈委員會」14日告知倫敦都會區警察局，委員會正在調查相關警官可能涉及賭博的情況。「博弈委員會」是英國監管博弈和博彩產業的公共機構，受文化傳媒暨體育部資助。

該名警官隨後於17日遭拘留並獲保釋，等待進一步訊問。警方表示，主要調查工作仍由博弈委員會主導，警方則同時進行內部調查。博弈委員會指出，委員會正在調查涉及大選舉行日期的可能違法情事；調查進行中，暫無法透露更多細節。

這不是第一起與英國今年大選有關的賭博案。蘇納克5月22日宣布於7月4日舉行國會大選。根據英國制度，大選日期由首相拍板定案，但需提早至少25個工作天宣布。

然而6月初，博弈委員會告知首相府，蘇納克的國會私人秘書威廉斯在5月19日，也就是蘇納克宣布大選舉行日期的前三天，在網路下注100英鎊（約126美元），賭大選將於7月登場。

根據英國法規，利用機密資訊以在下注取得不公平優勢可能構成作弊，屬可處徒刑的刑事罪。博弈委員會已對威廉斯展開調查。

在5月英國經濟數字出現穩定好轉趨勢之際，蘇納克宣布於7月舉行大選，試圖「乘勝追擊」、以經濟「利多」吸引選民支持，但目前保守黨的民意支持度仍落後主要在野黨工黨約20個百分點。

根據英國國家統計局（ONS）19日發布的資訊，英國5月通貨膨脹率2%，達近三年來最低。2%也是英國央行「英格蘭銀行」的通膨目標值、降低利率的前提之一。蘇納克表示，通膨率下降給政府進一步減稅的空間。他並再度警告選民，工黨上台勢必透過各種手段增稅。

央行 利率 通貨膨脹

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