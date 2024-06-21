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東京都知事選舉 賽車女郎張貼裸女海報 寫著1理由

編譯中心／綜合20日電
位在東京都廳附近的公布欄，能看到上面貼著一張近乎全裸，私密處僅用貼紙貼住的海報。（取材自Ｘ平台）
位在東京都廳附近的公布欄，能看到上面貼著一張近乎全裸，私密處僅用貼紙貼住的海報。（取材自Ｘ平台）

東京都知事選舉候選人20日截止登記，確定56名候選人參選，創史上新高。候選人即日起可以在1萬4000處公設海報公告欄張貼競選海報，但當中有一張接近全裸的女子海報，引發爭議。另外，還有人大量張貼「小狗」海報。

有一名自稱「都知事競選海報女孩」的賽車女郎櫻井MIU張貼了她僅遮住三點、接近全裸的開腿照片，稱是打扮成反派「小丑」（JOKER）的候選人河合悠祐的競選海報，上面還寫著「停止限制表現自由」。

河合的候選人照片沒有公開真面目，而是把臉塗上顏料、戴上帽子裝扮成電影「蝙蝠俠」裡的反派「小丑」。他曾擔任埼玉縣草加市議員，因此自稱「小丑議員」。

河合的政見包括，「我們不會提高年輕人的投票率，而是要降低老人的投票率，因此要剝奪65歲以上民眾的選舉權」，以及「打造一個男性化妝也能被認可的社會，設置男性化妝室」等，還製作了一系列相當具爭議的競選海報，當中就有櫻井MIU的開腿照。

日本最大匿名揭示板2ch創始人西村博之在社群平台X發文批評，「完全不顧忌小孩子可能會看到，簡直是腦袋有問題。這種事情竟然合法，真的是世風日下。」社群網站也爆發抗議。

讀賣新聞報導，警視廳正在檢討這張海報是否可能違法。根據「東京都迷惑防止條例」，禁止在公共場所發表猥褻言論和行為，因此這張幾乎全裸的海報可能違法。

新宿區選舉管理委員會表示，有收到「違反公共秩序與善良風俗」的投訴，但負責人表示，「如果擅自拆除可能會妨害選舉、違反公職選舉法，區沒辦法出手干預。」

河合在接受電話採訪時表示，張貼這張海報是要訴求「更廣泛的表現自由，不清楚有違法性，但已經準備接受批評」。

他還說，貼這張海報「就是想要小孩子看見」，想要讓他們知道「性的表達不是應該遮掩或是醜惡的東西，而是美麗的東西。」對於被罵「腦子有問題」，他則說，「我的腦袋很好，我畢業於京都大學，比（西村博之畢業的）中央大學偏差值更高」。

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