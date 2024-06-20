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1支菸25元…聯國物資車隊 加薩黑幫不要糧藥劫香菸

編譯盧思綸／綜合19日電
在加薩走廊南部的汗尤尼斯，由於以哈衝突仍持續，援助物資短缺，巴勒斯坦人19日聚集在一起接受慈善廚房烹製的食物。（路透）
在加薩走廊南部的汗尤尼斯，由於以哈衝突仍持續，援助物資短缺，巴勒斯坦人19日聚集在一起接受慈善廚房烹製的食物。（路透）

華爾街日報報導，以哈戰爭爆發後，以色列限制香菸輸入加薩聯合國人道卡車淪為走私菸工具，成為當地犯罪黑幫搶劫目標，而當地每支香菸更喊價到25美元，聯合國官員直言香菸儼然成為加薩的「新黃金」。

一名聯合國官員說，3名武裝分子18日闖入加薩中部一處倉庫，要求搜查援助物資，他們對糧食、燃料或醫藥用品沒有興趣，真正的目標是夾藏在人道物資中的私菸。

經華爾街日報查閱照片，這群武裝分子確實在其中一箱物資發現香菸，照片可見貼有聯合國標誌的箱子被打開，裡面露出若干卡萊利亞牌（Karelia）香菸，讓該官員直呼「香菸在加薩有如新黃金」。

自從以色列限制香菸輸入後，加薩每支香菸喊價到25美元，一包菸的利潤更是不容小覷，走私菸活動因此變得格外猖獗，甚至延緩物資運送速度。

聯合國和以色列官員表示，人道卡車和倉庫已經成為巴勒斯坦走私者目標，他們試圖取回外地同夥藏在貨物中的非法香菸；而當地犯罪分子也會襲擊懷疑藏有香菸的車輛。

在哈瑪斯當局控制下，走私者曾在拉法關口偷偷走私香菸幾個月；但是以軍5月6日控制拉法關口後，走私者改在克瑞沙洛關卡另一條路線走私菸，只是無法像在拉法關口，停下卡車卸載違禁品。

以色列官員表示，他們發現有人在援助物資中夾藏香菸，或由司機夾帶。一位熟悉走私活動的巴勒斯坦人說，有時走私者會把一兩包香菸塞進掏空的西瓜，或者塞進裝有合法貨物的袋子或紙箱。

該消息人士說，「以色列人只會選定少數幾個箱子進行徹底檢查，但不可能檢查每一包或每一箱。」

人道團體透露，除了走私香菸之外，以色列軍方限制物資物資運輸以及持續的攻擊行動，導致難以在加薩安全運送和分發補給。

以色列則回應並未限制援助物品數量，且已經修復人道車隊通行道路，是聯合國和其他團體沒有提升運輸量。

以色列 加薩 聯合國

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