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內唐亞胡嗆扣軍援 美：不知道他在說什麼

編譯盧思綸／綜合19日電
以色列總理內唐亞胡稱拜登政府一直扣留軍事援助，白宮發言人回應「不知道他在說什麼」。(美聯社)
以色列總理內唐亞胡稱拜登政府一直扣留軍事援助，白宮發言人回應「不知道他在說什麼」。(美聯社)

Axios網站報導，以色列總理內唐亞胡稱拜登政府扣留提供國防軍的武器，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）18日直接回應「不知道他在說什麼」。

內唐亞胡日前發表影片，全程以英文談話，稱美國國務卿布林肯上次出訪以色列期間，兩人就武器交付問題進行「坦率交談」。

內唐亞胡接著說，「我說，過去幾個月裡，美國政府一直扣留對以色列的武器彈藥援助，簡直令人難以置信。」這是內唐亞胡自以哈戰爭開打後，對拜登政府最嚴厲的批評之一。

對此白宮新聞秘書尚皮耶最新回應，除了之前有一次暫停交付以外，「目前一切都在進行中」，「真心不知道他在說什麼」。

美國僅在5月出於憂心國防軍進攻拉法，暫緩一次對以色列的軍援，包含3500枚供戰機使用的炸彈，其中多為2000磅的炸彈。

內唐亞胡還在影片談話中自比前英國首相邱吉爾，並且將以哈戰爭形容為對抗納粹德國的戰役。他說，「當時邱吉爾告訴美國，『給我們工具，我們來完成任務』。現在我也要說，『給我們武器，我們會更快結束這項工作』。」

此外，

以色列外交部長卡茲（Israel Katz）透露即將決定是否對黎巴嫩武裝團體真主黨（Hezbollah）發動戰爭，國防軍北部指揮官18日稍晚已經批准對黎巴嫩的進攻計畫，回應真主黨早前公布偵察無人機飛越第三大城海法（Haifa）影片。

伊朗扶植的真主黨日前公布一段9分鐘偵察無人機影片，畫面可見無人機飛越多處以色列地點，包括重要的北部大城海法，當地有許多港口與機場，被視為展開攻擊的威脅。

對此以色列外長卡茲在社群平台X表示，「以色列即將決定改變針對真主黨和黎巴嫩的遊戲規則」，他還補充，「一旦全面開戰，真主黨將被摧毀，黎巴嫩將遭遇嚴重打擊。」

除此之外，國防軍高層宣布已經批准針對黎巴嫩的進攻計畫，「對黎巴嫩發動進攻的作戰計畫已經獲得批准和確認，並且決定繼續加強部隊的備戰狀態」。

上周以色列擊斃一名真主黨高階指揮官後，以色列北部遭遇真主黨至今最猛烈的襲擊。

以色列外交部長卡茲透露即將決定對真主黨發動戰爭，國防軍18日稍晚已經批准對黎巴嫩...
以色列外交部長卡茲透露即將決定對真主黨發動戰爭，國防軍18日稍晚已經批准對黎巴嫩的進攻計畫。圖為卡茲17日出席匈牙利聯合記者會。(歐新社)

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