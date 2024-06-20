日出口額激增 量能連4跌 牽動央行升息決策

日本5月出口額為8.27兆日圓，年增13.5%，出口量卻年比下滑0.9%，反映出全球需求低迷。（路透）

受日圓貶值提振，日本 5月出口額增長速度達到2022年底來最大，但出口量卻連跌四個月，凸顯出全球需求依舊相對疲軟，也讓日本銀行（央行 ）更難決定是否該繼續升息。

路透報導，日本財務省19日表示，5月出口額為8.27兆日圓（524億美元），年增率13.5%，高於市場預期的13%，和4月的8.3%，達到2022年11月來最高，並為連續第六個月增長，主要受到對美出口汽車和對中出口晶片 製造設備帶動。但5月出口量卻年比下滑0.9%，反映出全球需求低迷。

日本5月進口則年增9.5%至9.49兆日圓，符合市場預期；貿易逆差1.22兆日圓，比4月的4,660億日圓擴大。

農林中金總合研究所首席經濟學家南武志表示，出口大幅增加是日圓貶值造成的，但實際需求並無那麼強勁，「對歐出口正在減弱，對美出口也已過了巔峰，來自中國大陸的需求也正苦於成長」，「由於整體出口未來可能將放緩，無法期待出口成為未來一、兩年的主要成長引擎。」

大陸經濟是全球經濟成長的主要動力，但受到房市危機影響，一直苦於展現出強勁疫後復甦。這已影響到日本等出口大國的經濟，並使國內消費者背負起更多提振整體成長的責任。海外需求的疲軟基調，可能摧毀決策官員對出口將能抵銷內需低迷的期盼。

凱投宏觀（Capital Economics）分析師預期，貿易逆差將會拖累日本第2季的國內生產毛額（GDP）成長，在第1季萎縮0.5%後，第2季GDP季成長率也可能只有0.2%。

另外，據19日發布的日銀4月會議紀錄，日銀決策官員在這場會議上就日圓貶值對物價的影響進行了討論。其中一名官員表示，如果通膨因為日圓貶值而超出原本預期，日銀可能會比預期加速貨幣政策正常化的步伐。