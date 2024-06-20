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機場跑道當訓練場 吐瓦魯派1人代表團參加巴黎奧運

編譯中心／綜合19日電

在沒有跑道的情況下，吐瓦魯(Tuvalu)的運動員只能在機場跑道上訓練，但儘管如此，這個太平洋小國仍努力的派出一支只有1人的代表隊，參加2024巴黎奧運；邁布卡(Karalo Maibuca)將代表吐瓦魯，參加巴黎奧運田徑男子100公尺項目比賽。

央廣報導，25歲的邁卡布在3年前的東京奧運，擔任吐瓦魯的掌旗手，今年的巴黎奧運，他將再次擔任這個角色，因為他是吐瓦魯國家隊的唯一代表。

吐瓦魯人口約1萬1000人，由一系列低窪島嶼和狹窄的環礁組成，其中一些環礁只有幾百公尺寬。由於空間有限，吐瓦魯並沒有合格的田徑跑道。

機場成為首都富納富提(Funafuti)為數不多的開放空間之一；吐瓦魯民眾在每周少數往返的國際航班空檔時間，利用跑道進行娛樂。

報導指出，吐瓦魯奧會秘書長米雷(Melei Melei )告訴法新社，「的確，我們這裡沒有任何田徑比賽的跑道。如果人們來這裡訓練，他們就會在機場上奔跑」。

吐瓦魯首次參加奧運是在2008年的北京奧運。到目前為止，總共派出了6名選手參加過奧運，包括田徑和舉重，但尚未獲得任何獎牌。

米雷說，由於沒有田徑跑道，吐瓦魯最優秀的運動員必須出國訓練，追求他們參加奧運的夢想。

在斐濟求學並接受訓練的邁布卡，將代表吐瓦魯，參加他個人的第二次奧運。3年前的東京奧運，邁布卡也是參加100公尺項目。

邁布卡在東京奧運排名最後，未能通過預賽，但仍然創造了吐瓦魯新的全國紀錄。

邁布卡希望在今年巴黎奧運，能夠跑出比東京奧運11秒42更好的成績。相較之下，義大利選手賈可布斯(Lamont Marcell Jacobs)以9秒80，在東京奧運摘下金牌。

邁布卡知道自己不可能獲得獎牌，但他希望在8萬名觀眾面前，在雄偉的法蘭西體育場上，跑出新的全國紀錄。他說，「這是我目前的目標，在巴黎獲得新的個人最好成績」。

東京奧運 巴黎奧運 義大利

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