為了簡訊大吵 英富豪突掏槍射殺明星妻再自轟 獨留3幼兒

英國53歲富豪布萊斯（David Thomas Blyth）11日在土耳其自家開槍射殺他的明星妻子維多利亞（Victoria Vera Blyth），並在犯案後自轟，獨留3名幼兒。（取材自X平台）

英國53歲富豪布萊斯（David Thomas Blyth）11日在土耳其 自家開槍射殺他的明星妻子維多利亞（Victoria Vera Blyth），並在犯案後自轟，獨留3名幼兒。

英國郵報和太陽報報導，據悉事發當時，布萊斯因為簡訊內容與妻子爆發口角，一氣之下便拿起家中的槍朝妻子開槍，並在殺死妻子後自轟。但目前尚不清楚簡訊的具體內容，相關調查仍在進行中。

40歲的維多利亞出生於南非 ，是捷克知名歌手和喜劇演員，2004年發行首張專輯《Killing Me Softly》後一舉成名，之後轉往電視圈發展。2014年與身為國際石油 公司ASG Inspection老闆的布萊斯結婚，2019年跟隨丈夫搬到土耳其，兩人還育有3名分別為14歲、10歲和4歲的小孩。

報導稱，案發當時，他們的3個孩子都在家中，而孩子們目前已被安置在維多利亞的親戚家中。

維多利亞的姊妹亞歷山德拉（Alexandra）於IG上發文，「我相當悲傷且痛苦地宣布，我心愛的美麗姊妹、我們生活的陽光，永遠離開了我們，她用笑聲、積極的精神、幹勁和活力，為我們帶來如此多的歡樂。」並懇求為了孩子們，請給予他們時間平復。

據報導，布萊斯的遺體已被移交給他的家人，並將被帶回蘇格蘭，而維多利亞的遺體仍在土耳其。