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全球地緣政治緊張升溫 已開發國增持黃金準備

編譯吳孟真／綜合外電

隨著全球地緣政治緊張升溫和金融風險提高，愈來愈多國家的央行打算在未來一年增持黃金準備，同時減少美元在外匯存底的占比。

世界黃金協會（WGC）的年度調查顯示，29%的央行計劃未來12個月增持黃金準備，比率為2019年開始進行此調查以來最高。而且81%的受訪單位預計未來12個月全球央行黃金準備將增加，比率也是開始調查以來最高。

WGC表示，全球央行在2022和2023年，每年增加逾1,000公噸的黃金準備。連續兩年創紀錄的黃金購買量，推升國際現貨金價在上個月創下每英兩2,449.89美元的歷史新高。根據這項報告，這些外匯存底的管理者指出，他們尋求黃金來協助降低風險，為全球進一步的政治和經濟不確定性做好準備。

新興市場和開發中經濟體的央行，維持黃金在外匯存底占比將提高的看法。值得注意的是，已開發經濟體的央行也加入了他們的行列。如今超過一半（57%）的受訪單位表示，未來五年黃金占全球外匯存底的比率將提高，比率高於去年的38%。在這些國家中，約13%計劃在未來一年內，增持黃金準備，比率為開始進行此調查以來最高。調查另顯示，有56%的先進經濟體認為，美元占全球外匯存底的比率將在未來五年降低，較一年前增加10個百分點。

央行 金價 新興市場

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