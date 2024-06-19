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財星首度評選東南亞500大企業 托克營收稱冠 星展最賺錢

編譯陳苓／綜合外電

東南亞受惠於西方業者分散供應鏈，大舉前往此區設廠，加上東南亞國內生產毛額（GDP）快速成長，在2015~2023年間激增56%以上，逼近4兆美元。美國財星雜誌（Fortune）有感於此區潛力，首次發布東南亞前500大企業排名。

財星以2023會計年度的營收為基準，評比東南亞七國的企業，包括印尼、泰國、馬來西亞、新加坡、越南、菲律賓、柬埔寨，編制出此區前500大企業排行榜。

財星發現，新加坡原物料貿易巨擘托克集團（Trafigura），是此區規模最大的公司，去年營收達2,440億美元。托克的獲利能力驚人，儘管2023年營收年減23%，盈餘卻改寫歷來新高，達74億美元。

至於東南亞最賺錢的公司是星展銀行（DBS），去年盈餘為75億美元。此區獲利最高的前20家企業，有九家是銀行。

東南亞最大製造商則是偉創力（Flex），以264億美元的營收，登上此區第八大企業。偉創力生產商品種類繁多，包括電腦、呼吸器、車用零件、電動工具、吸塵器等，該公司雖在矽谷創立，但於1990年在新加坡註冊登記。東南亞前500大企業中，有30位女執行長，偉創力的蔚阮欣（Revathi Advaithi）是其中一員。

另外，東南亞公司排行榜上，有五家業者足以獲納去年的財星全球前500大企業。五家公司中營收最低者為310億美元。這五家公司占東南亞前500大企業總營收的26%。

各國而言，東南亞前500大公司中，以印尼企業最多，達110家，印尼擁有2.8億人口，GDP為1.5兆美元。泰國緊追在後，有107家企業上榜，該國人口達7,000萬人，GDP為5,500億美元。新加坡雖然僅有560萬人，卻以84家企業位居第三。

越南是此區成長最快的國家之一，有70家公司上榜，是上榜企業第四多的國家。當地的龍頭業者是國營石油集團Petrolimex，去年營收115億美元。

東南亞前500大企業去年總營收為1.8兆美元，年減2.5%、或450億美元。但據國際貨幣基金組織（IMF），柬埔寨以外的核心六國展現出相對韌性，2023年GDP均攀升。

東南亞 新加坡 印尼

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