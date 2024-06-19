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亞洲第3地區…泰國通過同婚法案 預估年底上路

編譯中心／綜合18日電
泰國國會18日通過歷史性的民事和商事法修正案，讓同性伴侶可享有和異性戀伴侶一樣的權利，法律預估年底可正式生效。圖為6月1日的曼谷同志大遊行。（中央社）
泰國國會18日通過歷史性的民事和商事法修正案，讓同性伴侶可享有和異性戀伴侶一樣的權利，法律預估年底可正式生效。圖為6月1日的曼谷同志大遊行。（中央社）

泰國國會18日通過歷史性的民事和商事法修正案，讓同性伴侶可享有和異性戀伴侶一樣的權利，預估今年底泰國同婚將正式上路；一旦法律生效，將讓泰國成為亞洲繼台灣和尼泊爾後，第3個承認同性婚姻的國家。

泰國國會眾議院今年3月27日通過民事和商事法（Civil and Commercial Code）修正草案，眾議員共500位，有400位投贊成票，10位投反對票。

眾議院併案審查的有內閣版本、前進黨（Move Forward）、民主黨（Democrat）以及民間團體提出的修正版本，以內閣版本為主要架構，修正68條法律，再併入其他3個版本的內容。

草案將法案內的用語「男人與女人」修改為「個人」，把「先生與妻子」修改為「婚姻夥伴」，以讓同婚伴侶可獲得和異性戀婚姻伴侶一樣的權益，包括減稅、可以幫伴侶簽急救同意書、繼承伴侶的遺產和領養小孩等，而同性伴侶的結婚年齡必須為18歲。

草案獲得眾議院通過後，還需送交參議院通過。參議院18日以130票贊成對4票反對、18票棄權，通過修正法案，正式宣告泰國同婚合法化，參議院通過後須交由泰王同意並公布在王室公告後再等120天，法律才正式生效，預計今年底前，泰國同志伴侶可以正式合法登記。

民事與商事法原先規定婚姻由一男一女組成，因此儘管許多泰國同性伴侶曾經試圖登記結婚，但都被戶政單位引述相關條文拒絕登記。

泰國曾經是亞洲第1個有機會通過同婚合法化相關法律的國家，2018年底當時的泰國軍政府內閣通過同性伴侶法（Civil Partnership Bill）草案，並送到國會審議；2019年3月，泰國舉行2014年政變後首次國會眾議院選舉，當時已經由內閣送到國會的同性伴侶法草案被擱置。

2019年選舉過後，由於新國會成員上台，所有的法律程序必須重新走一輪，這使得泰國同婚或是同性伴侶合法化的進度等於重新來過。而2019年到2023年間，同婚相關法案在國會始終無法完成三讀程序。

去年5月泰國再度舉行國會眾議院選舉，總理賽塔（Srettha Thavisin）所屬的為泰黨（Pheu Thai）在選前承諾會推動婚姻平權法案，賽塔就任後也表示會維持承諾。

泰國 眾議院 參議院

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