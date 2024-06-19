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日餐廳擬採價格雙軌制 外國客收費貴 本土客如常

編譯中心／綜合18日電
隨著日圓匯率疲軟帶動大量觀光客湧入日本，一些日本餐飲業者開始採取「雙重價格制」，對外國遊客收取較高的費用；示意圖。（路透）
隨著日圓匯率疲軟帶動大量觀光客湧入日本，一些日本餐飲業者開始採取「雙重價格制」，對外國遊客收取較高的費用；示意圖。（路透）

日本部分餐飲業者正在觀光地區採取「價格雙軌制」，盼在外國遊客大量湧來之際趁機賺錢，同時留住在地饕客，例如東京都一間海鮮吃到飽餐廳向外國遊客收費比當地人多1000日圓。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，東京豐洲市場旁的商場「豐洲 千客萬來」今年2月開幕，內含約50間餐廳，近來外國遊客絡繹不絕，不過豐洲市場的工作人員與顧客卻鮮少踏足此地。

「豐洲 千客萬來」內有些餐廳的料理價格不斐，像是一碗海膽飯要價1萬日圓（約63美元），甚至比東京都內高檔的銀座區還貴。

香港遊客馬英明（Ma Yingming，音譯）與家人同遊，他說，「享用日本海鮮蓋飯是我的夢想」，他一邊吃著一碗1萬8000日圓（約114美元）、鋪著肥美鮪魚與鮭魚卵的蓋飯，一邊直呼「太便宜」。

日本連鎖餐飲業者「和民」會長兼社長渡邊美樹指出：「日本人不會花3000日圓（約19美元）買沙朗牛肉串燒，但來到日本的遊客認為很便宜，他們會買。」他坦言，和民未來只會在預期有觀光客需求的地區成立新分店。

和民今年4月的外國遊客銷售額成長了76%，增幅創下新高。但餐飲業者若不兼顧日本客人，將難以拓展事業，有些店家為此決定採用「價格雙軌制」。

東京都澀谷區一間提供海鮮、烤肉吃到飽服務的餐廳已開始向當地民眾與外國觀光客收取不同費用。

日本人及長住日本的外國人於平日晚餐時段用餐，包含60種海鮮吃到飽與無限暢飲方案，每人不含稅要價5980日圓（約38美元），外國遊客則為6980日圓（約42美元）。

1名住在香港的遊客似乎並不介意餐費比當地民眾昂貴，並直言「若我想在家鄉吃相同的料理，要花2倍價錢」。

負責經營這間餐廳的米滿尚悟說：「考量到服務訪日外國遊客的成本，我們別無選擇，只能調漲費用。」

熟悉消費者保護法的律師古川昌平指出：「只要店家妥善說明價格，價格雙軌制並不構成法律問題。這種措施取決於消費者是否可接受。」

日本 觀光 香港

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