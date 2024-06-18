我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

輝達超越微軟市值稱冠 推動史指那指續收新高

麻州911緊急通報系統因高溫癱瘓 近2小時才修復

日本打擊社群冒名假廣告 要求業者強化審查

中央社／東京18日綜合外電報導

日本政府鑒於網路社群平台假冒名人進行投資詐騙等案例急速增加，今天上午舉行相關會議通過跨部會綜合對策，包括要求社群平台營運業者強化確認廣告主身分及事前審查等。

日本讀賣新聞報導，在網路社群平台投資詐騙方面，假廣告已成受害入口，因此日本政府將要求臉書（Facebook）母公司Meta等業者，強化審查各自平台上刊登的廣告等，希望透過官方與民間合作減少詐騙被害。

日本首相岸田文雄在會中表示，為了保護民眾不受詐騙所害，會抱持強烈決心徹底採取相關作為。

目前預想日本政府將提出要求的對象業者，除了Meta還有營運LINE的LINE雅虎公司（LY Corporation）等。

日本警察廳表示，日本2023年詐騙受害金額高達約1630億日圓，較2022年倍增。其中在社群平台投資詐騙方面，今年1月到4月受害金額約334億日圓，已超過2023年一整年的約278億日圓。

作為反詐騙對策，日本政府除要求經營社群平台的業者制定及公布廣告審查標準，也要求完善審查體制並強化確認廣告主身分。一旦出現被用來詐騙的廣告，日本政府也將要求業者迅速下架。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府在今天會議上彙整的綜合對策，包括要求主要社群平台營運業者強化確認廣告主身分及事前審查。

對於假冒名人等名義的假廣告，或是以投資詐騙為目的的發文，只要發生收到使用者通報等情況，日本政府要求業者應盡速刪除相關廣告或發文，或採取凍結該發文帳號等作為。

日本 投資 LINE

上一則

沙烏地參加朝覲 41名約旦人高溫熱死

延伸閱讀

日本餐廳對外國觀光客收費比較貴？老闆說是這項成本

日本餐廳對外國觀光客收費比較貴？老闆說是這項成本
夏天高溫必備 日本女生怕曬黑愛上「1單品」

夏天高溫必備 日本女生怕曬黑愛上「1單品」
岸田文雄出國參加G7峰會 黨內高層密會牽動黨魁改選

岸田文雄出國參加G7峰會 黨內高層密會牽動黨魁改選
自民黨重返執政以來新低點 岸田文雄內閣支持率跌至16.4％

自民黨重返執政以來新低點 岸田文雄內閣支持率跌至16.4％

熱門新聞

印度占星師庫馬爾。(擷自LinkedIn)

印度占星師預言第3次世界大戰爆發 明天就知道他準不準

2024-06-17 14:10
一部卡達航空客機於直逼華氏100度的氣溫下，讓乘客在冷氣故障的機艙內等了三個多小時，眾人汗流浹背，有人熱到暈厥。(擷自X@New York Post)

100℉高溫沒冷氣 卡達航空乘客熱到脫光 還有人暈倒

2024-06-11 16:30
凱特王妃宣布罹癌後首露面，跟皇室一起參加又稱為「國王誕辰閱兵」的「軍旗敬禮分列式」。(美聯社)

凱特罹癌後首露面 抵白金漢宮參加活動 神色狀態全入鏡

2024-06-15 06:20
土耳其MGA航空6日一架波音客機起飛前空調故障，大批乘客被困高溫機艙。(美聯社)

受困125度烤箱機艙...波音客機起飛前冷氣故障 機師想照飛釀恐慌

2024-06-13 00:10
快兩歲的威廉王子（左）和當時還是王儲的父親查理三世（右）1984年6月一起在肯辛頓宮花園愉快踢球。（取材自Instagram）

今年不曬自家娃 威廉王子父親節「念舊」 發布1984年這張照片

2024-06-16 07:02
俄羅斯烏塔航空（Utair）一架安-26型飛機今天在惡劣天候下在北極地帶進行緊急迫降時發生墜機，機身斷成兩截，但機上41人竟全數奇蹟生還。圖為烏塔航空飛機示意圖，非事發飛機。(路透)

俄飛機極地迫降斷成兩截 機上41人全數奇蹟生還

2024-06-15 14:03

超人氣

更多 >
終於知道「神仙姐姐」為何這麼美 劉亦菲66歲母親生圖曝光

終於知道「神仙姐姐」為何這麼美 劉亦菲66歲母親生圖曝光
4生肖下半年賺錢順利 屬蛇衝過難關、他們靠投資暴富

4生肖下半年賺錢順利 屬蛇衝過難關、他們靠投資暴富
「墨雨雲間」最美ㄚ鬟被賜死 觀眾哭翻…聽完「領便當」原因卻笑了

「墨雨雲間」最美ㄚ鬟被賜死 觀眾哭翻…聽完「領便當」原因卻笑了
陸客在台狂嗑水果「蓮霧又大又完美」 這兩種甜到台灣人都放棄

陸客在台狂嗑水果「蓮霧又大又完美」 這兩種甜到台灣人都放棄
雜貨店苦候1整天 逮到法拉盛性侵少女的無證客

雜貨店苦候1整天 逮到法拉盛性侵少女的無證客