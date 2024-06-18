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南韓政府發布返工令 對罷工醫師下最後通牒

南韓政府發布返工令 對罷工醫師下最後通牒

中央社／首爾18日綜合外電報導
南韓罷工醫師上街抗議。（歐新社）
南韓罷工醫師上街抗議。（歐新社）

隨著南韓國內愈來愈多醫師加入抗議醫學院擴大招生的罷工行動，包括多名醫學院教授，政府今天頒布命令，要求醫師重返工作崗位。

路透報導，保健福祉部部長曹圭鴻（Cho Kyoo-hong）表示，約3萬6000間私人診所中，大約4%的診所通知政府計劃今天休診，以加入抗議行列。

曹圭鴻稍早簡報時指出：「為縮小醫療缺口，返工令將於今天早上9時發布。」

政府先前曾對參與罷工的實習醫師發布返工令，本月稍早又遞出橄欖枝，撤回返工令。

依據政府法規，違抗返工令的醫師恐面臨吊銷執照或其他法律後果。

總統尹錫悅表示，醫師們的罷工「令人遺憾且失望」。

尹錫悅在內閣會議上表示：「（政府）別無選擇，只能硬起來對付這種忽視患者的非法行為。」他還說，若醫師們回到工作崗位，政府將一同努力。

根據當地民調機構Nownsurvey上週所做調查，近8成南韓民眾反對醫師罷工。

南韓政府為解決國家醫師短缺問題，推動增加醫學院招生人數，招致醫護人員集體反彈並發起罷工行動。

部分人則認為，光是增加醫師人數，對於支撐基本服務和努力應對醫師短缺問題惡化的農村地區幫助有限。

根據韓聯社報導，首爾大學（Seoul National University）醫院超過半數的醫學教授皆已開始無限期罷工。

政府此次改革的主要批評者大韓醫師協會（Korea Medical Association）今天矢言繼續罷工。

大韓醫師協會預計今天稍晚將在首爾發起抗議行動，呼籲當局重新考慮增加醫學院招生人數一事。

罷工 南韓 民調

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