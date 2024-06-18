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英大選 聚焦經濟、移民

編譯高詣軒／綜合17日電
民調顯示英國工黨聲勢領先執政的保守黨，工黨領袖施凱爾（中）有機會成為未來首相。（路透）
民調顯示英國工黨聲勢領先執政的保守黨，工黨領袖施凱爾（中）有機會成為未來首相。（路透）

英國下議院大選7月4日投票，執政黨保守黨可能丟掉2010年起掌握的政權，備受關注。英國國會分為上、下兩院，但實權中心的是全英650個選區選出的下議院，獲得過半下議員支持的政黨領袖能擔任首相。下議院改選將如何進行？最大在野黨工黨勝算如何？選戰主要議題又有哪些？

蘇納克選最有利時機

英國每屆下議員任期至多五年，上次大選投票是2019年12月，因此首相蘇納克須在今年12月前要求解散下院舉行大選，但確切時間點由首相裁量。美聯社報導，蘇納克5月22日即宣布大選訂於今夏，這應是他認為保守黨最有利的時機，畢竟當時傳出通貨膨脹率降至2.3%的好消息。外界原先預期投票日會落在秋季。

這次合格選民接近5000萬人，當天投票所從上午7點開放至晚間10點，民眾可親自或透過代理人投票。選民將在各自選區議員候選人當中擇一，各選區最高票的一人當選，故共會選出650名下議員。大多數選區結果預料選後當夜揭曉，媒體也會在停止投票後公布出口民調

任一黨掌握326席以上絕對多數議席，該黨黨魁就能拜相並組閣。但若各黨均未過半，即成為「懸峙國會」，此時現任首相可優先與其他政黨協商組成聯合政府、或試圖以少數政府方式執政。若現任首相無法說服多數議員，就得建議最大在野黨領袖組閣。一旦新政府安排敲定，卸任首相會向虛位的英國君主請辭，新首相也會晉見君主並獲指示組閣。

2010年保守黨即和自由民主黨攜手組閣，是1945年以來首次聯合內閣。2017年大選後，保守黨也和小黨協議，組建少數政府。

保守黨雖在2019年大選贏得365席，領先工黨的202席，但因議員請辭、開除黨籍等風波，截至5月底下院解散前，保守黨降至344席，工黨則占205席。

今年舉行大選的英國、美國，經濟問題都是重要議題；圖為倫敦波魯市場的水果及其標價，...
今年舉行大選的英國、美國，經濟問題都是重要議題；圖為倫敦波魯市場的水果及其標價，攝於5月22日。（路透）

工黨估增至403席

路透報導，英國民調機構「輿觀」4月預測，保守黨在這次大選可能只會拿到155席，工黨則會大增至403席。根據預測各黨得票率的數份民調，工黨領先保守黨逾20個百分點。

因此，前財政大臣、2022年10月起執政的蘇納克，最大對手便是工黨黨魁施凱爾。施凱爾自2020年4月領導工黨，曾任英格蘭及威爾斯皇家檢察署檢察長。保守黨、工黨為英國傳統兩大黨，分別代表中間偏右、偏左的政治路線。

但其他小黨可能在懸峙國會時扮演關鍵造王者。除了自由民主黨，也包括提倡蘇格蘭獨立的蘇格蘭民族黨，與尋求英國與北愛爾蘭維持關係的民主聯盟黨，此三黨是兩大黨以外國會最強勢力。另有觀察家認為，保守黨倒戈者組成的「改革黨」可能瓜分保守黨選票。

保守黨執政時飽受挑戰和爭議，引來左、右派人士批評。工黨則欲擺脫濫行政府開支的印象，證明自己做好執政準備。近期的中東危機也令兩大黨頭痛，保守黨被指控有伊斯蘭恐懼症，工黨則盼與反猶太主義劃清界線。

通膨讓民眾覺得變窮

經濟是這次選戰一大關鍵議題。英國近年受到通膨高漲、經濟成長低迷所苦，令民眾感覺愈來愈貧窮。2022年10月，通膨率一度高達11.1%。保守黨提出將通膨率砍半的目標雖實現，但英國經濟在去年下半年持續陷於衰退，讓人對政府經濟政策打上問號。

另一重要議題為移民。近幾年，有大量尋求庇護者和經濟移民搭乘脆弱的充氣艇，試圖跨過英吉利海峽進入英國，讓人憂心政府是否失去對邊境的控制。保守黨用來阻擋移民的招牌政策，就是將部分移民送往盧安達的計畫。但該計畫也挨批違反國際法、不人道，且無法阻止人們從戰爭、衝突和饑荒中出逃。

英國通膨率 製表／國際中心
英國通膨率 製表／國際中心

醫療是選戰議題之一

為國民提供免費醫療的英國國家醫療保健服務（NHS）也是選戰議題之一。

從牙醫到癌症治療，NHS面臨民眾大排長龍等候接受照顧。不少媒體報導，當地有重症病人須等待數小時才能等到救護車，之後還得等上更久才有病床。

蘇納克環保政策挨批

最後是環境議題。蘇納克在多項環保承諾上退縮，例如他延後停止汽柴油客車販售的期限，並授權在周邊的北海進行新的石油探鑽。

時值全球對抗氣候變遷，蘇納克這些措施被批評是錯誤政策。

英國民眾收入成長停滯 製表／國際中心
英國民眾收入成長停滯 製表／國際中心

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