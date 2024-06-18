我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球250個最快樂城市 加州僅舊金山上榜

NBA／塞爾蒂克18冠堆高紀錄 還有10隊未曾封王

以軍不聽令 內唐亞胡解散戰時內閣還有1原因

編譯中心／綜合17日電
以色列軍方在加薩南部部分地區實施技術性停火，加薩迎接數月來罕見相對平靜一天；圖為汗尤尼斯被毀壞的街道。（新華社）
以色列軍方在加薩南部部分地區實施技術性停火，加薩迎接數月來罕見相對平靜一天；圖為汗尤尼斯被毀壞的街道。（新華社）

以色列官員17日宣布，總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）已解散六名成員組成的戰時內閣。這項舉動在預料之內，因為前戰時內閣部長、中間派前將領甘茨（Benny Gantz）9日因對內唐亞胡不滿憤而辭職，並要求提前大選。

以色列媒體指出，總理內唐亞胡已正式解散了戰時內閣，而且不會再重新組建，此舉是內唐亞胡為抗衡極右政客尋求在戰爭決策上有更大話語權，因而施加壓力。

路透報導，以哈戰爭禦，甘茨便加入內唐亞胡的全國團結政府，成為戰時內閣核心成員。當時甘茨的夥伴埃森柯特（Gadi Eisenkot）與保守派宗教性政黨神諭黨（Shas）黨魁戴瑞（Aryeh Deri）也以觀察員身分加入戰時內閣。但甘茨和埃森柯特上周以內唐亞胡未能提出加薩戰後計畫為由，雙雙請辭離開政府。

如今預料內唐亞胡將就以哈戰爭諮詢一小群部長，包括兩位原本的戰時內閣成員國防部長葛朗特（Yoav Gallant），以及戰略事務部長德默爾（Ron Dermer）。

內唐亞胡先前面臨來自聯合政府兩位宗教民族主義夥伴、財政部長史莫崔赫（Bezalel Smotrich）與國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben-Gvir）的壓力，要求加入戰時內閣。但他若同意，恐怕會導致以色列與美國等國際夥伴的關係更加緊張。

另外，以軍16日聲明在加薩南部策略性暫停軍事行動，但以色列政府隨後指稱總理內唐亞胡是看新聞才得知軍方計畫，並表明反對。紐約時報引述專家分析，以色列政府和軍方彼此拉鋸的聲明，似乎反映出他面臨美國等國際社會、以及國內極右派兩股扞格壓力，一方面想對外展現致力人道救援，對內卻佯裝對軍方決定不知情。

以軍當天先看似突然透過其英文及阿拉伯文管道宣布，白天將在南加薩一條重要人道走廊暫停軍事行動，旋即引發外界對停戰規模的困惑。但以軍很快再以希伯來文聲明「澄清」，這並不代表南加薩作戰停止，對南加薩大城拉法的行動也持續。以軍這波操作本已相當奇怪，內唐亞胡的相關表態又使情況更詭異。

這些來回擺盪的聲明，凸顯內唐亞胡左右為難。以色列最重要盟邦美國等多國政府提出的要求，與他的鷹派聯合政府內極右派盟友訴求相左。這些盟友反對就加薩作戰做任何讓步，偏偏內唐亞胡政權仰賴他們支持才能維繫。

此外，聯合國一再警告加薩可能爆發饑荒後，以色列軍方宣布每天將在加薩南部部分地區實施技術性停火，好讓更多援助物資進入加薩，加薩16日迎來數月來相對平靜的一天。

哈瑪斯統治的加薩民防機構發言人巴薩（Mahmud Basal）告訴法新社：「與前幾天相比，今天，也就是伊斯蘭教宰牲節（Eid al Adha）首日，我們迎來近乎平靜的一天，加薩各地普遍平和。」

加薩 以色列 南加

上一則

訪中之後 普亭18-20日連赴北韓、越南 分析：為俄烏戰找幫手

延伸閱讀

以色列官員：總理內唐亞胡解散戰時內閣

以色列官員：總理內唐亞胡解散戰時內閣
以軍「戰術性停火」允人道物資進加薩 內唐亞胡難接受

以軍「戰術性停火」允人道物資進加薩 內唐亞胡難接受
以軍策略性暫停軍事行動 內唐亞胡：不可接受

以軍策略性暫停軍事行動 內唐亞胡：不可接受
布林肯再赴中東斡旋 以色列戰時內閣部長請辭投變數

布林肯再赴中東斡旋 以色列戰時內閣部長請辭投變數

熱門新聞

印度占星師庫馬爾。(擷自LinkedIn)

印度占星師預言第3次世界大戰爆發 明天就知道他準不準

2024-06-17 14:10
一部卡達航空客機於直逼華氏100度的氣溫下，讓乘客在冷氣故障的機艙內等了三個多小時，眾人汗流浹背，有人熱到暈厥。(擷自X@New York Post)

100℉高溫沒冷氣 卡達航空乘客熱到脫光 還有人暈倒

2024-06-11 16:30
凱特王妃宣布罹癌後首露面，跟皇室一起參加又稱為「國王誕辰閱兵」的「軍旗敬禮分列式」。(美聯社)

凱特罹癌後首露面 抵白金漢宮參加活動 神色狀態全入鏡

2024-06-15 06:20
近期輝達（NVIDIA）股價屢創新高，市值更一度追過蘋果，引發不少話題。(記者曾吉松／攝影)

10年前砸9000多美元買輝達今飆漲280倍 他狂謝NVDA

2024-06-08 18:35
土耳其MGA航空6日一架波音客機起飛前空調故障，大批乘客被困高溫機艙。(美聯社)

受困125度烤箱機艙...波音客機起飛前冷氣故障 機師想照飛釀恐慌

2024-06-13 00:10
俄羅斯烏塔航空（Utair）一架安-26型飛機今天在惡劣天候下在北極地帶進行緊急迫降時發生墜機，機身斷成兩截，但機上41人竟全數奇蹟生還。圖為烏塔航空飛機示意圖，非事發飛機。(路透)

俄飛機極地迫降斷成兩截 機上41人全數奇蹟生還

2024-06-15 14:03

超人氣

更多 >
越熱越好運…今夏「4生肖」運勢回升 事業有成、愛情甜蜜

越熱越好運…今夏「4生肖」運勢回升 事業有成、愛情甜蜜
印度占星師預言第3次世界大戰爆發 明天就知道他準不準

印度占星師預言第3次世界大戰爆發 明天就知道他準不準
4生肖下半年賺錢順利 屬蛇衝過難關、他們靠投資暴富

4生肖下半年賺錢順利 屬蛇衝過難關、他們靠投資暴富
「墨雨雲間」最美ㄚ鬟被賜死 觀眾哭翻…聽完「領便當」原因卻笑了

「墨雨雲間」最美ㄚ鬟被賜死 觀眾哭翻…聽完「領便當」原因卻笑了
陸客在台狂嗑水果「蓮霧又大又完美」 這兩種甜到台灣人都放棄

陸客在台狂嗑水果「蓮霧又大又完美」 這兩種甜到台灣人都放棄