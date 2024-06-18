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歐盟通過自然復原法 2030年前修復20%受損地

編譯中心／綜合17日電

歐盟環境部長會議17日通過「自然復原法」，規定2030年前須復原至少20%歐盟境內狀況差的土地和海洋，以維護生物多樣性。這項法案因農民反對而在歐盟大選前被擱置。

據歐洲聯盟部長理事會（Council of the European Union）新聞稿指出，「自然復原法」（Nature Restoration Law）創舉在於不只保存，更要復原自然環境，該法將有助於歐盟達成2022年聯合國生物多樣性會議（UN Biodiversity Conference）的目標。

新聞稿指出，歐盟境內共超過80%的動植物棲息地狀況不良，為達歐盟整體2030年前復原20%棲息地的目標，各成員國屆時須共同復原至少30%被指定為狀況不良的棲息地，2040年前須復原60%，2050年前復原90%，亦即使其生態系狀況從劣等變良好，包括森林、草原、濕地、河川、湖泊和珊瑚床等。

此外，該法還規定數項措施以阻止包括森林濫墾、昆蟲授粉情況的惡化，並將在2030年前新植30億棵樹木、讓2萬5000公里的河川恢復自由流動等。

這項法案在2022年由歐盟執行委員會（European Commission）提出，是歐盟「綠色新政」（Green Deal）下的重要法案之一。

由於對農業影響大，雖然環境部長理事會和歐洲議會（European Parliament）去年達成初步共識，議會今年2月也投票通過，但最後一關回到部長理事會時，卻受到匈牙利、義大利、芬蘭、瑞典等多國反對，農民也多次上街抗議，一度被認為在今年歐盟換屆前將難以通過。

歐洲議會於6月上旬完成改選後，據「歐洲動態」（Euractiv）報導，原本採棄權立場的奧地利和原本表示疑慮的斯洛伐克都轉為支持，使該法在17日環境部長會議的27國表決中驚險過關，將刊登於歐盟公報並即時生效。

不過，被歐盟自喻為劃時代的「自然復原法」仍為農業開了一道小門，設計「緊急煞車」機制，若有糧食安全的顧慮時，在特定情況下可暫停適用該法。

歐盟 義大利 瑞典

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