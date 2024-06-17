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穆斯林宰牲節 拜登籲停火 加薩巴人嘆沒牲可宰

編譯中心／綜合16日電
穆斯林慶祝宰牲節，信徒們通常會宰殺一頭羊，將部分的肉提供給需要的人。（新華社）
穆斯林慶祝宰牲節，信徒們通常會宰殺一頭羊，將部分的肉提供給需要的人。（新華社）

美國總統拜登16日對穆斯林發表伊斯蘭教宰牲節（Eid al-Adha）談話時，提倡美國支持的加薩停火協議，強調那是幫助「因哈瑪斯以色列恐怖戰爭而受苦」的民眾最好的辦法。

他在聲明中說：「已有太多無辜民眾喪生，包括數以千計孩童，家庭逃離家園、他們的社區遭到摧毀，他們痛徹心扉。」並稱，「我堅信以色列向哈瑪斯提出、已獲聯合國安全理事會支持的3階段停火提議，是終止在加薩的暴力、最終結束這場戰爭最好的辦法。」

在全球穆斯林慶祝宰牲節之際，朝聖者16日在沙烏地阿拉伯西部舉行朝覲的最後一項重要儀式「擲石驅魔」；不過今年的朝覲和宰牲節假期，因以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯在加薩走廊的戰爭而蒙上陰影。加薩巴勒斯坦人卻大多飢困乏力，不僅沒有可宰的牲口，有的甚至要以鴿糧餬口、呆坐，面對節日倍添喪親痛苦。

30歲的納達在對記者說，去年今天一家團圓歡樂過節，今年今天卻連生活基本所需都欠奉，孩子不能嬉戲。他說：「什麼都沒了。去年還有命，今年我們生不如死。」

在賈巴利亞難民營，卡特里說：「我們失去了很多人，處處嚴重破敗，這宰牲節截然不同了。」一些在這場戰事裏喪親的加薩 人15日就去到臨時墓地，追悼摯親。57歲薩勒曼在汗尤尼斯說：「我們的歡樂被奪走了。但願世界施壓結束施加於我們的這場戰爭，因為我們真的快要死了。」

中央社引述法新社報導，從黎明開始，今年參加朝聖的180萬名穆斯林在聖城麥加外的米納山谷（Mina），向三面象徵惡魔的水泥牆各擲7塊石頭。這項儀式是為紀念伊布拉欣（Ibrahim，即猶太教及基督教中的亞伯拉罕）在魔鬼勸阻他不要聽從真主要求獻祭兒子的命令時，向魔鬼投擲石頭的事蹟。

加薩 哈瑪斯 以色列

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