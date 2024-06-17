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以軍「戰術性停火」允人道物資進加薩 內唐亞胡難接受

編譯中心／綜合16日電
以色列軍方宣布，加薩南部地區將實施「戰術性停火」。圖為人道卡車上月通行克瑞沙洛邊界關口。（美聯社）
以色列軍方宣布，加薩南部地區將實施「戰術性停火」。圖為人道卡車上月通行克瑞沙洛邊界關口。（美聯社）

衛報報導，以色列軍方宣布，加薩南部地區將實施「戰略停火」，允許更多人道援助進入，協助巴勒斯坦平民；國防軍表示，未來加薩南部地區，每日上午8時至晚間7時，將維持「戰術性停火」，直到另行通知。總理內唐亞胡批評「不可接受」，國防軍回應「戰略停火」符合內唐亞胡指示，並且重申對拉法的軍事行動不變，「直到擊敗哈瑪斯為止」。

該「戰略停火」將偕同聯合國機構和其他人道組織共同進行，目的是讓人道卡車能進入目前以色列控制的克瑞沙洛（Kerem Shalom）邊界關口，並向其他地區運送物資。

中央社綜合法新社與路透報導，以軍在聲明中表示，「出於人道主義目的，沿著克瑞沙洛關卡到薩拉丁（Salah al-Din）公路一路向北，每天上午8時至晚間7時將局部、策略性暫停軍事活動，直至另行通知」。

聲明指出，他們在與聯合國等組織討論後，做出這項決定，作為「增加進入加薩走廊人道物資數量」措施的一環。

路透報導，一名以色列官員表示：「總理上午聽到11個小時人道暫停的報導時，他轉向他的軍事秘書，向對方表明這不可接受。」

以色列時報指出，國防部當日稍晚回應，該決議符合內唐亞胡指示，目的是確保安全通道讓更多人道物資進入加薩。

消息人士向以色列時報補充，經過調查，總理被告知國防軍策略不變，針對拉法的軍事行動仍按照計畫進行。南方司令部指揮官芬克爾曼（Yaron Finkelman）亦強調將持續在最南部拉法的軍事行動，「直到擊敗哈瑪斯為止」。

以軍還澄清，在加薩南端拉法（Rafah）的正常軍事行動將會繼續，那是以軍當前主要焦點所在，8名以色列軍人15日命喪當地一場爆炸。

內唐亞胡的反應凸顯援助進入加薩相關議題引發的政治緊張，國際組織早已就日增的人道危機提出警告。

領導內唐亞胡執政聯盟當中一個民族主義派宗教政黨的國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben-Gvir）也對上述策略性暫停予以譴責，強調不管那是誰作的決定，都很「愚蠢」，應該下台。

以色列在加薩走廊襲擊巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」，而這場迄今8個月的軍事行動已導致加薩陷入人道危機。世界衛生組織（WHO）先前已表示，加薩有超過8000名5歲以下兒童因急性營養不良而接受治療。

加薩 以色列 哈瑪斯

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