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俄拘留所爆挾持獄警 6囚遭肅清 部分涉案人與IS有關

編譯高詣軒／綜合16日電
俄國南部頓河畔羅斯托夫市一處審前拘留設施16日發生囚犯挾持看守事件，圖為當天該設施周邊聚集的警方。（歐新社）
俄國南部頓河畔羅斯托夫市一處審前拘留設施16日發生囚犯挾持看守事件，圖為當天該設施周邊聚集的警方。（歐新社）

路透、美聯社16日引述俄羅斯媒體報導，俄國南部頓河畔羅斯托夫市（Rostov）一處審前拘留設施，有6名犯人一度持刀挾持至少2名看守人員作為人質，其中若干犯人與極端組織伊斯蘭國（IS）有關聯。俄羅斯聯邦監獄管理局隨後指出，涉案犯人已被俄國特種部隊「肅清」，人質平安獲救。

根據數個俄羅斯Telegram頻道上的影片，現場可聽到劇烈槍聲。

俄羅斯國際傳真社（Interfax）引用俄國聯邦監獄管理局（Federal Penitentiary Service）的聲明報導，「罪犯已被殲滅。遭挾持的拘留所人員已獲釋，他們沒有受傷」。

先前，俄國Telegram頻道Baza指出，犯人破壞牢房窗戶的柵欄後走進看守室，至少挾持2名獄警。俄聯邦監獄管理局此前曾稱，羅斯托夫州一處審前拘留中心2名獄警被劫為人質，不過該設施照常運作，情況在控制範圍內。

俄國官媒說，其中部分犯人已被控涉嫌恐怖主義，包括和IS有聯繫。俄國國際傳真社、塔斯社指出，犯人曾提出自由通行和給予車輛的要求；有匿名執法單位消息人士說，6名犯人當時占據該設施中庭，持有摺刀、橡膠棍、消防斧等武器。當地官員說，曾和犯人協商釋放人質。

法新社指出，俄國已是數起伊斯蘭聖戰組織承認發動攻擊的目標。例如在3月22日，莫斯科近郊一處音樂廳曾遭槍擊恐攻，至少144人喪命，傷者數百人。事後包括4名攻擊嫌犯等逾20人被捕；IS承認犯案。

聯邦監獄管理局於Telegram發文說，「該機構目前恢復正常運作，情勢已獲得控制」，並提到執法當局在現場待命。

根據案發現場的照片，這座拘留所周圍的道路被封閉。國際傳真社報導稱，這些人犯脅持人質時，要求當局提供車輛並讓他們離去。

俄國南部頓河畔羅斯托夫市一處審前拘留設施16日發生囚犯挾持看守事件，圖為當天該設...
俄國南部頓河畔羅斯托夫市一處審前拘留設施16日發生囚犯挾持看守事件，圖為當天該設施周邊聚集的警方。（美聯社）

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