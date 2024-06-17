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南加野火失控 蔓延16平方哩 1200人撤離

拒支持加薩無條件停火 英工黨恐失穆斯林選票

編譯中心／綜合16日電

雖然加薩距離風景如畫的英國約克郡山谷（Yorkshire Dales）相當遙遠，以哈戰爭仍可能影響英格蘭北部的英國大選選情，許多當地穆斯林選民都對工黨的立場感到憤怒。

中央社引述法新社報導，儘管工黨預計將在7月4日大選中在全國各地拿下多數席位，但黨魁施凱爾（Keir Starmer）拒絕支持加薩無條件停火，導致他與曾經忠實的穆斯林支持者出現立場分歧。

這個分歧可能影響擁有大量穆斯林人口選區的「邊緣席位」（marginal seat，指競爭激烈、勝負差距不大的席位），如約克郡的凱里（Keighley）和伊爾克利（Ilkley）。

2019年，英國有約4/5穆斯林投票給工黨，強化1950年代和1960年代巴基斯坦工人大規模移民後建立的歷史性連結。但近日的民調顯示，約有1/5穆斯林選民將改變立場。

另據明報報導，英國距離7月4日大選投票日不到3星期，民調除顯示執政保守黨將大敗甚至面臨「滅絕」，亦顯示保守黨和工黨兩大主要政黨的得票占比可能是二戰以來最低，反映選民正在背離主要政黨，轉向其他選項。

三項在15日發布的民調結果皆顯示保守黨形勢嚴峻，泰晤士報委託Survation做的MRP民意調查預測，工黨等反對黨將在議會中獲262席多數，而保守黨則只剩72席。Opinium為觀察家報做的調查顯示，工黨領先17個百分點。而Savanta為星期日電訊報在6月12日至6月14日做的調查顯示，施紀賢領導的工黨支持率達46%，比5天前的上一次民調上升了兩個百分點，而保守黨的支持率下降了4個百分點，降至21%。

Savanta政治研究主管霍普金斯表示：「我們的研究表明，對保守黨來說，這次選舉可能毫不誇張地說是選舉滅絕。」

民調 加薩 投票

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