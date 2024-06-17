我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

智庫：美國高科技核能慘輸中國15年 「2關鍵」奠定中方領先地位

南加野火失控 蔓延16平方哩 1200人撤離

法25萬人上街 反極右翼崛起 左翼聯盟內訌政局動盪

編譯中心／綜合16日電
法國極右翼「國民聯盟」在國民議會選舉中占優勢，至少25萬人走上街頭，反對極右翼崛起。（路透）
法國極右翼「國民聯盟」在國民議會選舉中占優勢，至少25萬人走上街頭，反對極右翼崛起。（路透）

在上周的歐洲議會選舉中，法國極右翼「國民聯盟」以32%得票率遙遙領先法國總統馬克宏的復興黨，促使馬克宏宣布解散國民議會，提前大選。然而眼見選舉日程漸近，極右翼仍占優勢，至少25萬人15日在法國各大工會及左翼政黨號召下走上街頭，反對極右翼崛起。

為阻止國民聯盟再獲勝，法國左翼政黨14日宣布組成政治聯盟「新人民陣線（NFP）」，合力迎戰議會選舉。法國左翼和各大工會也在15日號召民眾上街，呼籲掀起一場「全民浪潮」。據法國內政部統計，全法約25萬人參加了15日的反對極右大遊行，巴黎遊行隊伍更多達7.5萬人，現場部署2.1萬名警察和憲兵維持秩序。

此外，法國極端左翼領袖梅蘭雄對黨內溫和派發動整肅，導致四個左翼政黨成立的聯盟「新人民陣線」（NPF）在組成不到兩天後就顯露破裂跡象，為法國動盪政局再添變數。

「不屈法國」（La France Insoumise）黨魁梅蘭雄15日對黨內主張團結的溫和派進行整肅，引起其他左翼領導人的強烈反彈，社會黨黨魁富爾（Olivier Faure）稱此舉「令人不恥」。

一般預料，新人民陣線的成立可能重創親馬克宏候選人的前景，使其更難取得7 月7日舉的第二輪選舉資格，但NPF鬧內鬨的跡象將使選情更加複雜。法國將在6月30日第一輪選舉。

在法國，無論是極右或極左翼都主張大規模支出，卻不管財源從何而來，如今可能出現極右翼政府已使金融市場驚慌失措，導致股債市在本周大跌。

四個左翼政黨在密集協商後，才在13日同意成立新人民陣線。這些政黨在經濟、歐盟政策及烏克蘭等問題上嚴重分歧，但願摒棄歧見成立新聯盟，以盡量提高其對抗雷朋領導的極右翼政黨國民聯盟（ Rassemblement National） 的機率。

在上周的歐洲議會選舉中，法國極右翼「國民聯盟」以32%得票率遙遙領先法國總統馬克宏的復興黨，促使馬克宏宣布解散國民議會，提前大選。然而眼見選舉日程漸近，極右翼仍占優勢，至少25萬人15日在法國各大工會及左翼政黨號召下走上街頭，反對極右翼崛起。

為阻止國民聯盟再獲勝，法國左翼政黨14日宣布組成政治聯盟「新人民陣線（NFP）」，合力迎戰議會選舉。法國左翼和各大工會也在15日號召民眾上街，呼籲掀起一場「全民浪潮」。據法國內政部統計，全法約25萬人參加了15日的反對極右大遊行，巴黎遊行隊伍更多達7.5萬人，現場部署2.1萬名警察和憲兵維持秩序。

馬克宏 內政部 烏克蘭

上一則

拒支持加薩無條件停火 英工黨恐失穆斯林選票

下一則

俄拘留所爆挾持獄警 6囚遭肅清 部分涉案人與IS有關

延伸閱讀

馬克宏所屬政黨若敗選 法國將面臨金融危機

馬克宏所屬政黨若敗選 法國將面臨金融危機
封面故事／百歲二戰老兵 諾曼第娶96歲新娘

封面故事／百歲二戰老兵 諾曼第娶96歲新娘
烏和平峰會／澤倫斯基：國際同意 就向俄提出終戰計畫

烏和平峰會／澤倫斯基：國際同意 就向俄提出終戰計畫
法國28歲政治新星巴德拉 率極右槓馬克宏

法國28歲政治新星巴德拉 率極右槓馬克宏

熱門新聞

近期輝達（NVIDIA）股價屢創新高，市值更一度追過蘋果，引發不少話題。(記者曾吉松／攝影)

10年前砸9000多美元買輝達今飆漲280倍 他狂謝NVDA

2024-06-08 18:35
一部卡達航空客機於直逼華氏100度的氣溫下，讓乘客在冷氣故障的機艙內等了三個多小時，眾人汗流浹背，有人熱到暈厥。(擷自X@New York Post)

100℉高溫沒冷氣 卡達航空乘客熱到脫光 還有人暈倒

2024-06-11 16:30
凱特王妃宣布罹癌後首露面，跟皇室一起參加又稱為「國王誕辰閱兵」的「軍旗敬禮分列式」。(美聯社)

凱特罹癌後首露面 抵白金漢宮參加活動 神色狀態全入鏡

2024-06-15 06:20
英國知名電視主持人暨健康生活倡議者莫茲里的遺體在希臘尋獲。(歐新社)

倡52斷食法走紅 英國名主持人遊希臘 陳屍山坡

2024-06-09 11:58
土耳其MGA航空6日一架波音客機起飛前空調故障，大批乘客被困高溫機艙。(美聯社)

受困125度烤箱機艙...波音客機起飛前冷氣故障 機師想照飛釀恐慌

2024-06-13 00:10
俄羅斯烏塔航空（Utair）一架安-26型飛機今天在惡劣天候下在北極地帶進行緊急迫降時發生墜機，機身斷成兩截，但機上41人竟全數奇蹟生還。圖為烏塔航空飛機示意圖，非事發飛機。(路透)

俄飛機極地迫降斷成兩截 機上41人全數奇蹟生還

2024-06-15 14:03

超人氣

更多 >
「墨雨雲間」37歲女演員臉太嫩 戲裡 「爹娘」都比她小好幾歲…

「墨雨雲間」37歲女演員臉太嫩 戲裡 「爹娘」都比她小好幾歲…
分析師推7檔AI股物美價廉 形容這家股票「驚人便宜」

分析師推7檔AI股物美價廉 形容這家股票「驚人便宜」
金融時報報導 習近平：美欲刺激中國打台灣 我不上當

金融時報報導 習近平：美欲刺激中國打台灣 我不上當

遭客人潑咖啡吐口水…辣妹店員抄榔頭狠砸擋風玻璃 網一面倒狂讚

遭客人潑咖啡吐口水…辣妹店員抄榔頭狠砸擋風玻璃 網一面倒狂讚
密西根掃射槍嫌在家中自戕 身分確認 原擬犯更多案

密西根掃射槍嫌在家中自戕 身分確認 原擬犯更多案