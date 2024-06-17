法25萬人上街 反極右翼崛起 左翼聯盟內訌政局動盪

法國極右翼「國民聯盟」在國民議會選舉中占優勢，至少25萬人走上街頭，反對極右翼崛起。（路透）

在上周的歐洲議會選舉中，法國極右翼「國民聯盟」以32%得票率遙遙領先法國總統馬克宏 的復興黨，促使馬克宏宣布解散國民議會，提前大選。然而眼見選舉日程漸近，極右翼仍占優勢，至少25萬人15日在法國各大工會及左翼政黨號召下走上街頭，反對極右翼崛起。

為阻止國民聯盟再獲勝，法國左翼政黨14日宣布組成政治聯盟「新人民陣線（NFP）」，合力迎戰議會選舉。法國左翼和各大工會也在15日號召民眾上街，呼籲掀起一場「全民浪潮」。據法國內政部 統計，全法約25萬人參加了15日的反對極右大遊行，巴黎遊行隊伍更多達7.5萬人，現場部署2.1萬名警察和憲兵維持秩序。

此外，法國極端左翼領袖梅蘭雄對黨內溫和派發動整肅，導致四個左翼政黨成立的聯盟「新人民陣線」（NPF）在組成不到兩天後就顯露破裂跡象，為法國動盪政局再添變數。

「不屈法國」（La France Insoumise）黨魁梅蘭雄15日對黨內主張團結的溫和派進行整肅，引起其他左翼領導人的強烈反彈，社會黨黨魁富爾（Olivier Faure）稱此舉「令人不恥」。

一般預料，新人民陣線的成立可能重創親馬克宏候選人的前景，使其更難取得7 月7日舉的第二輪選舉資格，但NPF鬧內鬨的跡象將使選情更加複雜。法國將在6月30日第一輪選舉。

在法國，無論是極右或極左翼都主張大規模支出，卻不管財源從何而來，如今可能出現極右翼政府已使金融市場驚慌失措，導致股債市在本周大跌。

四個左翼政黨在密集協商後，才在13日同意成立新人民陣線。這些政黨在經濟、歐盟政策及烏克蘭 等問題上嚴重分歧，但願摒棄歧見成立新聯盟，以盡量提高其對抗雷朋領導的極右翼政黨國民聯盟（ Rassemblement National） 的機率。

在上周的歐洲議會選舉中，法國極右翼「國民聯盟」以32%得票率遙遙領先法國總統馬克宏的復興黨，促使馬克宏宣布解散國民議會，提前大選。然而眼見選舉日程漸近，極右翼仍占優勢，至少25萬人15日在法國各大工會及左翼政黨號召下走上街頭，反對極右翼崛起。

為阻止國民聯盟再獲勝，法國左翼政黨14日宣布組成政治聯盟「新人民陣線（NFP）」，合力迎戰議會選舉。法國左翼和各大工會也在15日號召民眾上街，呼籲掀起一場「全民浪潮」。據法國內政部統計，全法約25萬人參加了15日的反對極右大遊行，巴黎遊行隊伍更多達7.5萬人，現場部署2.1萬名警察和憲兵維持秩序。