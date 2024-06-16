持續往來 台灣、土耳其國際搜救交流 延續互動合作能量

駐土耳其代表黃志揚（2排右6）陪同內政部消防署訪團拜會，同時與土耳其消防相關單位進行交流。（土耳其代表處提供）

台灣、土耳其 延續雙方救災交流，持續互有往來；內政部 消防署由年前至土國進行搜救的消防署特種搜救隊再到土耳其，進行互訪及國際搜救合作交流。

從外交部及駐土耳其代表協助推動對土耳其救災能力人道援助計畫下，內政部消防署繼土耳其非政府組織「搜索救援協會」(AKUT)5月下旬赴台考察，由主任秘書張裕忠率去年至土國進行搜救的消防署特種搜救隊副隊長黃博村等人到土耳其進行互訪及國際搜救合作交流。

日前駐土耳其代表黃志揚陪同下，分別拜會伊斯坦堡消防總局勤務中心暨訓練中心、伊斯坦堡市政府災難救助協調中心(AKOM)、安卡拉市政府災害防救總局(Department of Disaster, Ankara Metropolitan Municiplaity)等增進經驗交流。

伊斯坦堡消防總局勤務中心隊長Ahmet Yavue表示，伊斯坦堡幅員廣闊，人口眾多，現有消防員人數遠低於人口比例標準，勤務繁重。

消防署主秘張裕忠，對消防訓練中心為消防員因應長時間救災所需臨時休息及衛生盥洗行動設備車輛感到興趣，台灣亦在研議設置相同裝備。

消防署訪團還拜會伊斯坦堡市政府災難救助協調中心(AKOM)，首先由AKOM主任Selcuk Tutuncu引導參觀設於AKOM之伊斯坦堡市政府緊急應變中心。AKOM震災顧問、土國Kocaeli大學地球及太空 科學研究中心(Earth and Space Sciences Research Center)主任Prof. Dr. Serif Baris教授簡報伊堡市府防震之政策與作為。伊斯坦堡地區之災害發生之情況具特殊及複雜性，雙方就伊斯坦堡市政府對於緊急應變措施開設等級規範等議題進行交流。

消防署訪團並拜會土國首都安卡拉市政府災害防救總局(Department of Disaster Affairs, Ankara Metropolitan Municiplaity)災難救助協調中心(AKOM)，安卡拉市政府副秘書長Mustafa Kemal Çokakoğlu代表市府到場歡迎。災害防救總局Özkan EREL總局長、該總局災難救助協調中心Akif TEZEL主任及市府消防總局Ali Levent CERI總局長及搜救隊Huseyin TURAN大隊長率隊員及搜救犬在場歡迎台灣訪團造訪及交流。

市府致詞歡迎並感謝台灣對土國震災之所有協助，特別是與市府合作之行動餐車及湯車之人道援助計畫，謹代表市長Mansur Yavaş致上最高謝意。

黃志揚致詞指出，台灣搜救隊去(2023)年土國震災期間在Adiyaman協助救災，成功救出生還者。此後，代表處負責執行台灣政府及民間捐贈之各項賑災計畫，均獲土國各界歡迎及肯定。內政部消防署訪團有助於深化台土兩國搜救合作。

張主任秘書表示，此行分別拜會土國兩大城伊斯坦堡及安卡拉市政府消防總局及災防協調主管機關，相關交流經驗，可作為台灣未來消防政策之借鏡，與土國相關單位進行深度交流，成果豐富。