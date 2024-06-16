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入北約3個月之際…俄轟炸機擅闖領空 瑞典戰機驅離

編譯中心／綜合15日電
俄羅斯蘇愷-24戰機日前被控侵犯瑞典領空，遭瑞典戰機緊急升空驅離；圖為蘇愷-24資料照片。（路透）
俄羅斯蘇愷-24戰機日前被控侵犯瑞典領空，遭瑞典戰機緊急升空驅離；圖為蘇愷-24資料照片。（路透）

瑞典軍方表示，在戰略要地波羅的海哥特蘭島附近，一架俄羅斯蘇愷-24（SU-24）戰鬥轟炸機14日侵犯瑞典領空，直到瑞典的JAS-39獅鷲戰機（JAS-39 Gripen）緊急升空後，這架俄軍戰機才離去。此時正是這個北歐國家加入北大西洋公約組織（NATO）滿3個多月，瑞典已經放棄兩個世紀以來的軍事不結盟政策。

中央社引述法新社報導，瑞典軍方指出：「14日下午，一架俄羅斯蘇愷-24闖入瑞典哥特蘭島（Gotland Island）南端以東的領空，瑞典空軍作戰司令部向這架俄國軍機廣播示警。」

軍方還提到，當對方未聽從，俄國軍機也沒轉向，才由JAS-39獅鷲戰機驅離，整個擅闖領空的過程相當「短暫」。

瑞典空軍司令韋克曼（Jonas Wikman）表示：「俄羅斯的行徑令人無法接受，且足以證明不尊重我國領土完整。」

瑞典的軍事準則認為，誰能控制哥特蘭島，誰就能大致掌控波羅的海（Baltic Sea）的制海權和制空權。

俄羅斯2014年併吞克里米亞半島（Crimean peninsula），促使瑞典開始加強軍力，2022年俄國全面入侵烏克蘭後，致使瑞典做出加入北約的歷史性決策。

瑞典外長比爾史特龍（Tobias Billstrom）稱此舉「不能接受」，將就此事召見俄羅斯大使館人員。路透就此事詢問俄國駐瑞典大使館，未獲回應。而瑞典鄰國芬蘭表示，懷疑4架俄軍機在10日侵犯其領空。

俄羅斯軍機上一次闖入瑞典領空發生於2022年3月，當時有兩架蘇愷-24和兩架蘇愷-27（SU-27）侵犯哥特蘭島以東領空，瑞典則升空多架戰機進行攔截。

瑞典 俄羅斯 俄國

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