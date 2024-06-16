以激進組織阻人道救援加薩 美不再容忍將制裁

美國國務院14日以阻攔向加薩運送物資為由，對以色列激進組織「第9號司令」（Tzav 9）實施制裁。（新華社）

美國國務院發言人米勒14日聲明，美國政府將制裁以色列 激進組織「第九號司令」（Tzav 9），該組織自今年初起封鎖克瑞沙洛（Kerem Shalom）邊界過境點，阻礙裝載人道物資的援助車隊進入加薩 走廊，甚至襲擊、洗劫和縱火燒卡車，造成司機受傷，還將物資倒在路上。美方並呼籲以色列政府跟進。

而以色列國防軍證實，15日凌晨一支戰鬥工程部隊於加薩南部塔爾蘇爾坦（Tal Al-Sultan）地區遇襲，引爆武裝戰車上的工程材料加劇爆炸，造成至少8名戰鬥工兵喪生，這是國防軍今年1月至今最嚴重死傷。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，軍方發言人哈加里表示，初步調查顯示，該部隊結束打擊恐怖組織基礎設施行動後遭遇埋伏，疑似是事先埋在該地區的爆炸裝置或被反戰車飛彈擊中。目前國防軍正在調查，戰車運輸的易爆工程材料是否加劇爆炸。

路透指出，哈瑪斯 一支軍旅亦稱，以軍戰車陷入地雷區埋伏造成傷亡。

綜合衛報、路透報導，米勒強調，「提供人道援助對防止加薩人道危機惡化和減輕饑荒風險至關重要，我們不會容忍任何針對這一重要人道援助的破壞和暴力行為。」同時呼籲以色列政府採取行動。

對此，第9號司令表示，對制裁感到相當震驚，因為違背了任何美國及自由主義的價值觀，並稱哈瑪斯挪用大量援助物資，並表示他們代表的是被哈瑪斯扣押的以色列人質的家庭。

★今年最致命遇襲 以軍遇地雷8死

美國之音報導，八名以色列軍人15日在加薩地帶南部陣亡，以軍同時繼續推進南部拉法城及周邊地區，並攻擊加薩幾個地區，打死至少19名巴勒斯坦人。

哈瑪斯此前說，戰鬥人員在拉法西部的特爾蘇丹（Tel Al-Sultan）地區伏擊一輛裝甲運兵車，打死打傷一些以軍人員，以軍過去幾個星期一直在當地推進。

以軍坦克車在特爾蘇丹前進，砲彈落在數萬名巴勒斯坦人躲避的當地沿海地區。儘管要求停火的國際壓力增加，但停火協議仍然似乎遙不可及。以軍15日說，以軍在拉法城地面和哈瑪斯修建的廣泛地道網絡內繳獲大量武器。