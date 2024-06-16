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俄飛機極地迫降斷兩截 41乘員奇蹟生還 僅3人受傷

編譯中心／綜合15日電
俄羅斯一架安-26型飛機在北極地區迫降，機身斷成兩截。（取材自X平台）
俄羅斯一架安-26型飛機在北極地區迫降，機身斷成兩截。（取材自X平台）

俄羅斯烏塔航空（Utair）一架安-26型飛機14日在惡劣天候下在北極地帶緊急迫降時發生墜機，機身斷成兩截，機上41人全數奇蹟生還，僅正副機師和1名乘客共3人受傷。

英國鏡報報導，事發地點據報距離烏垂尼（Utrenniy）機場僅差約1英里（約1.6公里），這座新建機場位於俄羅斯遠北北極圈內被稱為「世界盡頭」的地區，事故班機在濃霧大雪中嘗試降落時從雷達螢幕上消失。

當時機上共有36名乘客和5名機組員。飛機是從西伯利亞西北部亞馬爾半島（Yamal Peninsula）上的液化天然氣港口薩貝塔（Sabetta）起飛，飛越極圈內的鄂畢灣（Gulf of Ob）。墜機地點在沙萊喀特（Salekhard）西北方約360英里（約576公里）處，現場照片顯示受損的飛機落在一片雪地上。

烏塔航空一名發言人表示，一架安托諾夫（Antonov）安-26型（An-26）飛機「從薩貝塔起飛前往烏垂尼，因天候劇烈惡化而在濃霧和強風中迫降，所有36名乘客和5名機組員已撤離到機場建築內，有1名乘客和2名機組員因受輕傷而接受醫療援助」。

當局對於這起事故原因已展開調查；財經內幕（Business Insider）網站報導，俄羅斯近來飛航安全紀錄不佳，德國航空事故資料評估中心（Jet Airliner Crash Data Evaluation Centre，JACDEC）2月披露，俄國飛安意外事件在過去1年內增加超過1倍，由2022年的37件大增至去年的81件。

俄羅斯 德國 天然氣

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