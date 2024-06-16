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兩韓升溫 北韓開始築圍牆？ 在兩韓非軍事區修建工事

編譯徐榆涵／綜合15日電
傳北韓軍隊近日在南北韓非軍事區進行建築活動。圖為南韓軍人於兩韓軍事交界處巡邏。（美聯社）
傳北韓軍隊近日在南北韓非軍事區進行建築活動。圖為南韓軍人於兩韓軍事交界處巡邏。（美聯社）

韓聯社15日引述南韓軍方一名不具名消息人士報導，過去一段時間，北韓軍方在兩韓非軍事區（DMZ）中線「軍事分界線」（MDL）以北區域內進行造路築牆等修建工事，原因不明。

報導指，這名南韓軍方消息人士說：「北韓軍隊最近在介於軍事分界線和兩韓非軍事區北邊界線之間的一些地區，進行築牆、挖地和修建道路等活動。」不知是否北韓有意在分界線以北建造圍牆，或是純粹在特定地點建立防禦建築。

南韓軍方還說，南韓對於北韓這些行動有所回應，但為了「確保進行任務的人員安全」，無法對外公開。此外聲明未提供進一步細節。

南韓國家情報院（NIS）日前告訴法新社，他們發現有跡象顯示，北韓正將一條連接兩韓的鐵道一些區段拆除。

在北韓頻向南韓施放載有垃圾和排泄物的氣球導致緊張局勢加劇之際，約20名北韓士兵日前越過南北韓軍事分界線，在南韓鳴槍警告後退回，當時他們手持鋤頭和鏟子等工具，軍事觀察家推測，此舉可能與相關建築活動有關。

兩韓間的政治宣傳戰近來升溫。先是北韓向南韓空飄1000多個攜帶垃圾的氣球，宣稱是為了報復反平壤的運動人士從南韓用氣球飄來宣傳物。南韓於是恢復透過在邊界架設的擴音器對北韓播放南韓流行歌曲與新聞報導。

這引發北韓領導人金正恩的胞妹、權力強大的金與正揚言對南韓採取一項「新的反制措施」，但她未具體說明。

南韓 北韓 兩韓

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