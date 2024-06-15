我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

教宗G7演說談AI危害 促禁用致命自主武器

澤倫斯基：一旦國際社會同意 將向俄國提出和平方案

教宗G7演說談AI危害 促禁用致命自主武器

中央社／義大利巴利14日綜合外電報導
年度七大工業國集團（G7）高峰會13至15日在義大利舉行。美國總統拜登（前排左二）等與會領袖14日在博爾戈埃格納齊亞飯店合影。方濟各（前排右一）成為首位參與G7峰會的天主教教宗。（美聯社）
年度七大工業國集團（G7）高峰會13至15日在義大利舉行。美國總統拜登（前排左二）等與會領袖14日在博爾戈埃格納齊亞飯店合影。方濟各（前排右一）成為首位參與G7峰會的天主教教宗。（美聯社）

羅馬天主教教宗方濟各14日成為首位在七大工業國集團（G7）峰會發表演說的教宗。他針對人工智慧（AI）的危害發表演講時，呼籲禁用「致命自主武器」。

法新社報導，87歲的方濟各（Pope Francis）說：「鑒於武裝衝突這一悲劇，我們迫切需要重新考慮所謂『致命自主武器』這類設備的研發與運用，最終禁止使用。」

他在義大利南部普利亞（Puglia）召開的G7峰會上說：「這一切要從有效且具體的承諾開始，即導入更強大且適當的人為控制。本來就不應該讓機器選擇奪走人命。」

教宗應義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）之邀對G7峰會發表演說，他一再譴責軍火工業以及他所稱從戰爭與死亡中獲利的行業。

AI技術已應用在戰場上，如今，AI進入現代戰爭的趨勢令人憂心忡忡，對戰爭局勢升級的風險以及人類在決策中的作用感到擔憂。

AI已自我證明是速度更快，但不見得更安全或更有道德的科技；此外，發展無需人類干預就能殺人的武器系統，構成道德與法律挑戰。

教宗對與會領袖表示：「AI是令人興奮且畏懼的工具。」

他警告：「如果我們剝奪人們對自己與生命做決定的能力，讓他們必須仰賴機器做選擇，那麼我們會讓人類陷入沒有希望的未來。」

由英國、加拿大、法國、德國、義大利、日本與美國領袖齊聚一堂的G7峰會，今天稱AI「可在促進社會進步與發展上能扮演關鍵角色」。

G7領袖發表聯合聲明說：「我們認知到AI對軍事領域的影響，以及建立負責任發展使用框架的必要性。」

AI G7 教宗

上一則

出席烏克蘭和平峰會 馬克宏堅稱：不能是烏投降

下一則

日本富士山管制登山客人數 設置閘門7月1日啟用 山友通行費用曝光

延伸閱讀

又失言…教宗方濟各私下告誡神父「聊八卦是女人的事」

又失言…教宗方濟各私下告誡神父「聊八卦是女人的事」
死後2奇蹟獲梵蒂岡認證 15歲義大利裔少年封聖

死後2奇蹟獲梵蒂岡認證 15歲義大利裔少年封聖
教宗遭爆私下用義大利俚語歧視同志 教廷回應了

教宗遭爆私下用義大利俚語歧視同志 教廷回應了
台梵關係大考驗 梵蒂岡：盼在中國設常駐代表

台梵關係大考驗 梵蒂岡：盼在中國設常駐代表

熱門新聞

近期輝達（NVIDIA）股價屢創新高，市值更一度追過蘋果，引發不少話題。(記者曾吉松／攝影)

10年前砸9000多美元買輝達今飆漲280倍 他狂謝NVDA

2024-06-08 18:35
一部卡達航空客機於直逼華氏100度的氣溫下，讓乘客在冷氣故障的機艙內等了三個多小時，眾人汗流浹背，有人熱到暈厥。(擷自X@New York Post)

100℉高溫沒冷氣 卡達航空乘客熱到脫光 還有人暈倒

2024-06-11 16:30
英國知名電視主持人暨健康生活倡議者莫茲里的遺體在希臘尋獲。(歐新社)

倡52斷食法走紅 英國名主持人遊希臘 陳屍山坡

2024-06-09 11:58
凱特王妃宣布罹癌後首露面，跟皇室一起參加又稱為「國王誕辰閱兵」的「軍旗敬禮分列式」。(美聯社)

凱特罹癌後首露面 抵白金漢宮參加活動 神色狀態全入鏡

2024-06-15 06:20
土耳其MGA航空6日一架波音客機起飛前空調故障，大批乘客被困高溫機艙。(美聯社)

受困125度烤箱機艙...波音客機起飛前冷氣故障 機師想照飛釀恐慌

2024-06-13 00:10
從加薩獲救的以色列人質梅爾(右)，與家人相擁哭泣。(路透)

來不及重逢…以色列被救人質父親 在愛子抵國前斷氣

2024-06-09 12:26

超人氣

更多 >
華女接「銀行」來電 10分鐘後帳戶被鎖 5萬元沒了

華女接「銀行」來電 10分鐘後帳戶被鎖 5萬元沒了
接到這幾種電話 可能是詐騙

接到這幾種電話 可能是詐騙
日本老人懂穿搭 她曝阿姨們優雅時髦「這髮型是王道」

日本老人懂穿搭 她曝阿姨們優雅時髦「這髮型是王道」
Meta創辦人查克柏格 十英畝太浩湖濱豪宅 公開

Meta創辦人查克柏格 十英畝太浩湖濱豪宅 公開
拜登G7峰會恍神亂走、對空氣比讚 義總理急忙拉回

拜登G7峰會恍神亂走、對空氣比讚 義總理急忙拉回