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麥加「朝覲月」料湧200萬人 44℃高溫考驗醫療

編譯中心／綜合14日電

伊斯蘭教年度盛事──麥加朝覲月，從6月7日開始到7月6日結束，全球各地有150萬穆斯林聚集麥加，沙烏地阿拉伯預計，今年會有超過200萬信眾參加。密密麻麻的信徒聚集在麥加大清真寺裡，圍繞在天房四周跟著經師誦念的經文進行朝拜。

伊斯蘭曆法的第12個月又稱為「朝覲月」，也是全球穆斯林聚集到麥加朝覲的月份。儘管麥加當地出現超過44℃的高溫，加上相對濕度達60%以上，讓穆斯林在朝覲的路程中可能出現傳染病外，還要面對熱衰竭或中暑的危險。

英國伊斯蘭醫療協會主席瓦卡爾說：「會有遮蔭的地方，但要視所在地點而定，不只是個別處所，也包括所在環境，有些還會有空調換氣，有的則只有風扇或什麼都沒有。」

高溫炎熱，大批信眾依舊聚集沙漠的棚子，開始年度麥加朝覲，想藉此與真主親近、洗滌罪孽。不過，由於以哈戰爭，很多信徒這趟行程，也有為加薩祈禱的意思，有北非的穆斯林就說，他們的腦海、眼中與心中，都想著加薩。

值得一提的是，麥加朝覲也是沙烏地阿拉伯拚經濟的大好機會。根據地主國統計，近年來麥加朝覲帶來的收益超過1500億美元，預計在2032年會突破3500億。

由於以色列關閉加薩與埃及的關口，當地巴勒斯坦人無法前往沙國朝聖，約旦河西岸則有4200名巴人啟程朝覲，另外沙國國王邀請了1000名已經逃到埃及的加薩難民到麥加朝聖。

加薩 高溫 沙烏地阿拉伯

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