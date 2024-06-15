全球10大房價最難負擔城市 加州這4城入榜 香港居冠

最新報告指出，全球前十大房價最難負擔城市，美國加州就占了四個，包括聖荷西、洛杉磯、舊金山及聖地牙哥；圖為舊金山一處住宅區。（美聯社）

買房安居樂業是許多人的夢想，但購屋對不少人而言卻越來越困難。根據「國際住房負擔能力」針對8國94個主要市場做的年度調查報告，地狹人稠的香港 高居全球房價 最難負擔城市的榜首，美國加州幾乎占了前十名的一半，夏威夷首府檀香山排名第六；另外澳洲 也有三城市、加拿大則有二城市上榜；前十名都比東京、倫敦還難入手。

舉凡對過去20年房地產行情略知一二的人都知道，在許多國家更難買到房屋，尤其是美國。這項報告指出，在全球前十大最負擔不起的城市中， 美國西岸城市和夏威夷就占了五個，分別是排名第四的聖荷西、第五洛杉磯、第六名檀香山、第八舊金山及第九聖地牙哥。

澳洲是美國以外另一個有三個以上城市擠進前十名的國家，除了第二名的雪梨外，還有位居第七的墨爾本及第八的阿德雷德。加拿大的溫哥華、多倫多分別排名第三及第十。

CNN報導，該報告通過房價與收入比率來衡量房屋的可負擔性，該比率是指中位數房價除以家庭收入中位數總額。

根據「國際住房負擔能力」年度調查報告，全球房價最難負擔城市香港高居榜首；圖為香港維多利亞港一帶高樓大廈。（中新社）

但位居全球榜首的是香港，這個小巧的亞洲金融中心，素以小型公寓、高昂的租金聞名於世，也是報告中涵蓋的唯一中國市場。香港是最貴房市排行榜的常客，在所有受調查的城市中，其房屋擁有率在所有調查城市中最低，僅為51%，而其亞洲競爭對手新加坡，由於政府數十年來對公共住房的承諾，房屋自有率高達89%。

雖然香港是全球最難以負擔的城市，但潛在的購屋者可能會知道，香港不再像以前那般難以負擔。2020年新冠疫情期間，香港房價下跌，當時政府封城並實施清零政策，此外，新實施的國安法也對該城市產生了寒蟬效應。