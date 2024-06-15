我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰勒絲、楊紫瓊、林書豪畢典傳遞正能量 啟發學子迎接挑戰

巴西5月Google熱搜詞 「氣候變遷」驟增9成

強暴懷孕也要生 巴西擬推嚴苛墮胎法惹民怨

編譯中心／綜合14日電
巴西聖保羅13日聚集大批人潮，抗議嚴苛的墮胎法，例如遭性侵懷孕也不能墮胎。（路透）
巴西聖保羅13日聚集大批人潮，抗議嚴苛的墮胎法，例如遭性侵懷孕也不能墮胎。（路透）

數以千計的巴西人14日聚集抗議國會正在討論的一項法案，內容將懷孕22周以後墮胎等同於殺人，即使因強姦而懷孕也不例外，且最高可判處20年徒刑。

法新社報導，巴西國會下議院「聯邦眾議院」（Chamber of Deputies）當中勢力強大的保守派議員13日繞過委員會討論，直接將法案送入院會，引發進步派團體強烈抗議。

14日在巴西主要大城里約熱內盧（Rio de Janeiro），示威群眾點起蠟燭，並高呼「女孩不是母親」（A girl is not a mother）。

墮胎權運動人士尼格利（Vivian Nigri）指控這群國會議員犧牲「兒童的權利」來保衛「胎兒的權利」。她告訴法新社，不應讓因強姦而懷孕的兒童被迫無法墮胎。

根據巴西現行法律，若因遭到強姦而懷孕，無論懷多久後墮胎都不會受到懲罰；且當懷孕使孕婦生命受到威脅或是胎兒有腦部異常時，墮胎也是合法的。除此之外終止妊娠最高可處4年徒刑。

但根據一個具影響力的基督教福音派團體推動的新法，任何在懷孕22周後實施的墮胎都屬「純粹殺人」，包括強姦導致的懷孕，並可判處6至20年徒刑，是強姦犯的2倍。他們認為22周的胎兒已能在子宮外存活。

這項法案格外影響未成年女性和年輕的強姦被害人，因為她們常常較晚發現懷孕跡象或不敢談論發生的事。

墮胎 巴西 眾議院

上一則

麥加「朝覲月」料湧200萬人 44℃高溫考驗醫療

下一則

哈瑪斯：還有多少以色列人質存活 沒人知道

延伸閱讀

紐時：去年全國17萬餘人 前往外州墮胎 多人選擇伊利諾州

紐時：去年全國17萬餘人 前往外州墮胎 多人選擇伊利諾州
巴西野花牌綠蜂膠 抗氧化降血脂

巴西野花牌綠蜂膠 抗氧化降血脂
紐時：去年全美有17萬餘人前往外州墮胎

紐時：去年全美有17萬餘人前往外州墮胎
不只整個州禁墮胎 德州小鎮還想禁止孕婦借道去他處墮胎

不只整個州禁墮胎 德州小鎮還想禁止孕婦借道去他處墮胎

熱門新聞

近期輝達（NVIDIA）股價屢創新高，市值更一度追過蘋果，引發不少話題。(記者曾吉松／攝影)

10年前砸9000多美元買輝達今飆漲280倍 他狂謝NVDA

2024-06-08 18:35
一部卡達航空客機於直逼華氏100度的氣溫下，讓乘客在冷氣故障的機艙內等了三個多小時，眾人汗流浹背，有人熱到暈厥。(擷自X@New York Post)

100℉高溫沒冷氣 卡達航空乘客熱到脫光 還有人暈倒

2024-06-11 16:30
英國知名電視主持人暨健康生活倡議者莫茲里的遺體在希臘尋獲。(歐新社)

倡52斷食法走紅 英國名主持人遊希臘 陳屍山坡

2024-06-09 11:58
加拿大航空一架客機周三晚起飛後不久引擎著火。(截取自X)

空中驚魂 加拿大航空客機起飛後引擎著火 急降落

2024-06-07 15:41
土耳其MGA航空6日一架波音客機起飛前空調故障，大批乘客被困高溫機艙。(美聯社)

受困125度烤箱機艙...波音客機起飛前冷氣故障 機師想照飛釀恐慌

2024-06-13 00:10
一名中國男子上前與鋼琴家卡瓦納交涉。(擷自YouTube@Dr K Boogie Woogie)

倫敦車站中國人再嗆鋼琴家？結局大翻轉 握手大笑收場

2024-06-06 16:56

超人氣

更多 >
「墨雨雲間」正妹神醫竟是AI換臉… 網：難怪演技變好

「墨雨雲間」正妹神醫竟是AI換臉… 網：難怪演技變好
上班用鍵盤模擬器裝忙 富國銀行數名員工丟飯碗

上班用鍵盤模擬器裝忙 富國銀行數名員工丟飯碗
大閘蟹入侵紐約 州府警告：恐成經濟、生態隱患

大閘蟹入侵紐約 州府警告：恐成經濟、生態隱患
他57億賣掉公司後 九成員工成百萬富翁

他57億賣掉公司後 九成員工成百萬富翁
紐約法拉盛凱辛納公園 亞裔少女大白天遭性侵…居民恐慌

紐約法拉盛凱辛納公園 亞裔少女大白天遭性侵…居民恐慌