哈瑪斯：還有多少以色列人質存活 沒人知道

哈瑪斯發言人哈姆丹。（路透）

目前尚有約120名以色列 人質被脅持在加薩 ，他們對於達成結束以國和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯 間曠日持久且血腥衝突的人和協議至關重要。然而，一名哈瑪斯高階官員告訴美國CNN，「沒有人知道」究竟還有多少人質存活，並說任何釋放人質的協議都必須包括保證永久停火和以軍完全撤出加薩。

在一次CNN採訪中，哈瑪斯發言人、政治局成員哈姆丹（Osama Hamdan）提供哈瑪斯對於陷入僵局的停火談判較為深入的立場，也針對哈瑪斯是否因巴勒斯坦人死亡數不斷增加而後悔襲擊以色列發表看法。哈姆丹也告訴CNN，哈瑪斯需要「以色列表達明確接受停火的立場，完全撤出加薩，讓巴人決定自己的未來並重建家園，及解除圍困……，才準備好討論公平的換囚協議」。

CNN指出，關於美國提出的停火協議相關談判似乎在12日陷入停滯。正在中東斡旋以巴衝突的美國國務卿布林肯當天表示，哈瑪斯未明確同意美方提出的停火協議，並提出大量修改，其中部分修訂可行，有些不可行；美方將繼續嘗試彌合分歧。

此外，美國NBC新聞14日報導，一名以色列軍方官員證實，駐守在黎巴嫩邊境的以軍在最近對抗真主黨武裝分子的戰鬥中，使用了低技術的、中世紀風格的攻城武器「投石機」。據社群媒體「X」流傳的一個6秒影像，就在似乎是用木頭打造的投石機將一顆熊熊燃燒的彈丸狀物體扔過圍牆時，幾名以軍官兵站在一旁圍觀，還有一名士兵拿著滅火器以防事情可能出差錯。

從其他在「X」上流傳的影片則可見到，有以軍士兵疑似彎弓射出「火箭」，還有以軍士兵似乎使用「投石索」，將燃中物體投擲到圍牆另一邊。

以色列時報指出，以黎邊境一帶的茂密植被對部署在當地的以軍構成挑戰，使用投石機發射燃燒彈，據信是引發火勢，用以找出「恐怖分子」。一名以色列軍方官員告訴NBC新聞，不會再次使用投石機。