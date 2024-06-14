簽10年安全協議 日本今年年援助烏克蘭45億美元

日本首相岸田文雄（左）13日與烏克蘭總統澤倫斯基（右），簽署一份為期10年的安全協議。（取材自Ｘ平台）

烏克蘭 總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，烏克蘭13日在七大工業國集團（G7）峰會場邊，與日本 簽署一份為期10年的安全協議，並指日本今年將提供烏克蘭45億美元。

路透報導，烏克蘭兩年多前遭俄羅斯 全面入侵，已經另外簽署15份類似協議，包括英國、法國、德國等盟邦在這些協議中承諾長期支持烏克蘭。

澤倫斯基在社群平台X寫道：「日本2024年將提供烏克蘭45億美元，並將在協議的整個10年期間，持續支持我們。」他並提到，這份協議涉及安全與防禦支援、人道援助、技術與金融合作等。

澤倫斯基感謝日本「堅定不移地聲援」，並致力捍衛國際法。

另外，烏克蘭環境部與研究氣候的非政府組織最近聯合發表的一份報告指出，俄羅斯入侵烏克蘭直接造成或創造條件讓1.75億噸的二氧化碳（CO2）排放至大氣，相當於荷蘭一整年的排放量。

路透報導，這份聯合報告的碳排放量計算，包括已釋放的碳排量，以及2022年2月俄羅斯入侵造成破壞後，修復期間將會產生的排放量。

這份報告列出戰爭造成的一些主要碳排活動。「軍用車輛使用數十億公升燃料，近百萬公頃田地與森林遭火焚，數百座石油和天然氣建築物被炸毀，大量鋼鐵和水泥被用來加強長達數百英里的前線」。

報告中說，1.75億噸預估值相當於9000萬輛汽車每年的排放量，或整個荷蘭一年的排放量。

該報告的目的在量化戰爭的碳足跡，它使用一種稱為「碳社會成本」的衡量標準來估算額外排放所需的財務成本。

報告指出：「24個月的戰爭後，俄羅斯造成的氣候損害超過320億美元。」

報告中說，戰爭碳排量約可分為三等分：三分之一是軍事活動、三分之一是重建受損基礎設施所需鋼材和混凝土，最後三分之一是由火災和人員流動等幾個不同因素構成。

報告指出，軍事活動要為5160萬噸二氧化碳排放當量負起責任。其中大部分（3520萬噸）是由俄軍燃料消耗造成，另外940萬噸是由烏軍造成。

該報告還計算出烏克蘭和俄羅斯部分地區領空關閉，以及某些航空公司使用俄羅斯領空的限制，導致二氧化碳排放量增加超過2400萬噸。