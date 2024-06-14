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日本去年3568人山難 包含145外國客 雙創新高

編譯中心／綜合13日電

日本警察廳公布最新統計，2023年日本全境共有3568人遭遇山域事故，其中145人是外國觀光客，雙創統計史新高紀錄。

日本放送協會（NHK）及富士新聞網報導，由於馬上就要迎接日本正式的登山季，警察廳呼籲登山客在行前應做好安全相關規畫，並備妥充足登山裝備。

警察廳分析指出，如日本第一高峰富士山、宗教聖地高野山等，深受遊客喜愛的觀光景點，特別容易傳出迷路、受傷等山難意外。而在去年3500多名山難受害者中，有多達145人是外國旅客，更有11人死亡或下落不明。對此警察廳強調，大部分登山客發生意外，都出在對環境不熟悉、裝備不充足等問題上，由於夏天也是日本的登山旺季，民眾務必要做好萬全準備，才能安全挑戰各地山峰。

警察廳統計，日本去年共有3568人遭遇山域事故，較2022年增加62人，創留存統計資料的1961年以來新高紀錄。2023年的死者及下落不明者總計335人，比2022年多8人。

其中外國觀光客遭遇山域事故共100起、145人，不論件數或人數，都創2018年開始針對外國觀光客進行統計以來新高。死者或下落不明者總計11人。

從年齡層來看，日本全境遭遇山域事故的3568人中，以70多歲的790人居冠、60多歲的706人次之，總計60歲以上人數占比高達49%。

從都道府縣來看，長野縣有332人、北海道有245人、東京都有233人，特別是在富士山或高尾山等作為觀光地的有名山區，接連發生山域事故。

受到中高年人興起的登山熱潮影響，日本一直到2018年的山域事故人數持續增加，之後雖一度因新冠疫情大流行減少，但近年又再度轉為增加。

日本 觀光 疫情

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